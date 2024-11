Il Patriarca 2, la seconda puntata il 22 novembre: trama, cast e curiosità

Venerdì 22 novembre, su Canale 5, è in onda la seconda puntata de Il Patriarca 2. La serie tv, come di consueto, è visibile dalle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Il Patriarca 2 seconda puntata, regista e dove è girata

La società che ha realizzato Il Patriarca 2 è la Camfilm. Essa ha lavorato in collaborazione con Taodue, la Apulia Film Commission ed RTI. Remake italiano della serie tv spagnola Vivir sin permiso, nel nostro paese i nuovi appuntamenti esordiscono a circa un anno di distanza dal debutto della prima stagione. Essa, mandata in onda su Canale 5 la scorsa primavera, ha ottenuto una media superiore ai 2,6 milioni di telespettatori.

Le riprese de Il Patriarca 2 si sono svolte in varie località del nostro paese e sono durate circa sei mesi. La seconda stagione è composta da dodici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La rete ammiraglia del Biscione ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì. Il regista è Claudio Amendola, che interpreta anche il protagonista Nemo Bandera. La sceneggiatura è scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri.

Il Patriarca 2 seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata de Il Patriarca, il protagonista continua a dover fare i conti con il nuovo, temibile avversario. In città, infatti, è giunto Raul Morabito, vecchia conoscenza del personaggio principale, disposto a tutto pur di vendicarsi e diventare il leader dei traffici illeciti della città. Nemo, nell’appuntamento odierno, deve fare i conti con le conseguenze di un’accusa gravissima.

Spoiler finale

In particolare, nella puntata odierna della fiction, Bandera è accusato ingiustamente di essere il responsabile dell’eliminazione del bambino unico testimone dell’omicidio di Buscemi. A nulla sembrano servire le smentite di Nemo, che sembra essere finito in trappola. Il protagonista, allora, prende una decisione drastica. Nel tentativo di guadagnare tempo e mostrare la propria innocenza, Bandera fa perdere le proprie tracce e diventa un latitante.

Il Patriarca 2 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Il Patriarca 2, il cui nuovo appuntamento è visibile oggi, venerdì 22 novembre, dalle ore 21:25 circa e visibile in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.