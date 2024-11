Il castello delle cerimonie, la puntata del 22 novembre: il diciottesimo di Paola

Venerdì 22 novembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento de Il castello delle cerimonie. Quella odierna è la dodicesima puntata dell’ottava stagione.

Il castello delle cerimonie 22 novembre, il diciottesimo di Paola

Il castello delle cerimonie 2024, produzione originale della società B&B Film, è condotto da Imma Polese e dal marito Matteo Giordano. Con l’appuntamento odierno procede l’ottava edizione del format, che è composta da un totale di quindici puntate inedite. Ognuna di queste ha una durata di circa 30 minuti ed è resa disponibile in anteprima streaming su Discovery+.

Le puntate sono ambientate nella suggestiva location del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. Lo show ha Eleonora De Angelis nel ruolo di narratrice. La sigla è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco. Nell’appuntamento odierno sono mostrati i festeggiamenti per il diciottesimo compleanno di Paola.

Le parole della festeggiata

Durante Il castello delle cerimonie di oggi, la protagonista Paola confessa: “Io sono una persona abbastanza pacchiana. Mi piace l’oro e tutto ciò che è pomposo“. La mamma Giusy aggiunge: “Mia figlia è testarda e puntigliosa, ma anche esuberante. Quando si impunta con una cosa è impossibile farle cambiare idea. Ottiene sempre quello che vuole. Da tre anni ci sta stressando con i preparativi per il party“.

Paola, a questo punto, ammette: “Se qualcuno mi contraddice, io lo contraddico ancora di più. Quando io penso e voglio una cosa, allora questa va fatta come ho deciso io. Il giorno del mio compleanno voglio che sia una favola. Mi voglio sentire una principessa, una sorta di Cenerentola 2.0 e per questo ho desiderato festeggiare nel castello. Parlo costantemente del mio party, i miei genitori e le amiche oramai non mi sopportano più“.

Il castello delle cerimonie 22 novembre, le richieste dei festeggiati

Nel corso de Il castello delle cerimonie del 22 novembre, Paola, supportata dalla sua famiglia, raggiunge il castello per un primo sopralluogo. In seguito, la festeggiata organizza la celebrazione con Matteo Giordano. A quest’ultimo comunica: “Il tema della serata è Cenerentola, è la mia principessa preferita e per un giorno voglio essere come lei. Tutto dev’essere celeste ed argento, voglio che la location sia decorata con molti fiori“.

Paola, poi, aggiunge: “Dopo l’antipasto, il primo ed il secondo, vorrei una sorpresa. Desidero mangiare la genovese, una preparazione molto lunga a base di carne e cipolla. Infine, la torta dev’essere molto alta, formata da sette piani“.