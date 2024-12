Sanremo 2025: tutti i big in gara annunciati da Carlo Conti al Tg1

Nella giornata di oggi domenica primo dicembre, durante l’edizione delle 13:30 del Tg1, Carlo Conti ha annunciato i Big in gara al prossimo 75° Festival di Sanremo che si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025.

Quindi avremo un Festival di Sanremo sotto il segno del santo degli innamorati. Carlo Conti non abbandona la tradizione, iniziata da Amadeus che, dati alla mano, è stata foriera di un quinquennio vincente.

Sanremo 2025: i big in gara

Un Carlo Conti, apparentemente freddo, ma visibilmente emozionato, annuncia in presenza di Valentina Bisti i 30 big in gara alla prossima 75ma edizione del Festival di Sanremo.

Achille Lauro Gaia Coma_Cose Francesco Gabbani Willie Peyote Noemi Rkomi Modà Rose Villain Brunori Sas Irama Clara Massimo Ranieri Emis Killa Sarah Toscano Fedez Simone Cristicchi Joan Thiele The Kolors Bresh Marcella Bella Tony Effe Elodie Olly Francesca Michielin Lucio Corsi Shablo feat Guè, Joshua, Tormento Serena Brancale Rocco Hunt Giorgia

Resta il malcontento anche quest’anno per i fan dei Jalisse, che non vedranno i propri beniamini esibirsi sul palco musicale più importante d’Italia.

Piacevoli ritorni dunque e molte novità. A partecipare per la prima volta in gara come Big al Festival di Sanremo sono Sarah Toscano, Bresh, Shablo, Serena Brancale, Tony Effe, Emis Killa, Gaia, Brunori Sas, Joan Thiele e Lucio Corsi.

In gara quindi la coppia che ha dominato le classifiche estive con il brano “Sesso e samba”. Ma questa volta gareggeranno separati. E non è l’unica coppia artistica presente in gara. Infatti anche Fedez e Francesca Michielin avevano già preso parte alla manifestazione canora nel 2021 con il brano “Chiamami per nome”.

Molti i cantanti provenienti dai talent show

Anche quest’anno tra i big in gara ci sono molti cantanti provenienti dai principali talent show, Amici di Maria De Filippi e X-Factor.

Provenienti da Amici sono: Sara Toscano, vincitrice dell’edizione 2023/2024, Elodie, The Kolors, Gaia e Irama. Per la quota X-Factor invece sono presenti Noemi e Francesca Michielin che hanno iniziato i loro primi passi nel mondo della musica proprio nel talent prima di Rai 2 e poi di Sky. Inoltre sono presenti anche altri componenti del talent di Sky anche se in vesti differenti. A prendere parte alla competizione ci sono anche Fedez (giudice di varie edizioni), Achille Lauro giudice dell’attuale edizione e Giorgia conduttrice dello show nel 2024.

Un cast quindi molto variegato che mescola tradizione e modernità. A far parte della schiera dei veterani del Festival ci sono Massimo Ranieri, Marcella Bella, Francesco Gabbani, Noemi, Modà, Giorgia e Simone Cristicchi. Tra questi cinque sono Super Big avendo già al loro attivo almeno una vittoria al Festival di Sanremo: Giorgia (Come saprei, 1995), Simone Cristicchi (Ti regalerò una rosa, 2007), Francesco Gabbani (Occidentali’s Karma, 2017), Massimo Ranieri (Perdere l’amore, 1988) e Modà (come autori nel 2012 per il brano Non è l’inferno cantato da Emma).

Un cast molto variegato poiché non manca neanche il “dissing”. Infatti a partecipare sono anche Fedez e Tony Effe, protagonisti nei mesi scorsi di un acceso alterco a colpi di musica.

Non ci resta adesso che attendere i titoli delle canzoni in gara che, presumibilmente, verranno annunciate durante la finale di Sanremo Giovani che si terrà il prossimo martedì 10 dicembre su Rai 2 condotto da Alessandro Cattelan.