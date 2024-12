Splendida Cornice, la puntata del 5 dicembre: in studio Luca Argentero e Silvio Orlando

Luca Argentero e Silvio Orlando sono due degli ospiti presenti durante la puntata di oggi, giovedì 5 dicembre, di Splendida Cornice. Il programma, che mischia il mondo della cultura con quello dell’intrattenimento, è visibile dalle 21:20 circa, su Rai 3.

Splendida Cornice 5 dicembre, chi sono i competenti

Produzione originale di Rai Cultura, al timone dello show torna, come sempre, Geppi Cucciari. Quest’ultima, al suo fianco, può contare sulla presenza di Andrea Maggi. Il docente di italiano, durante la serata, effettua una supervisione ortografica e grammaticale. Alessandro Arcodia realizza nuovi reportage dedicati al mondo dell’arte.

L’accompagnamento musicale, invece, è firmato dalla band guidata da Nicola Ballo Balestri. Confermati, poi, gli interventi dei competenti. Essi sono degli esperti che rispondono alle domande del pubblico in studio. In tale ruolo, questa settimana, ci sono la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi. Con lei c’è il linguista Giuseppe Antonelli. Nell’elenco di ospiti ci sono anche l’esperto di cyber-security Riccardo Meggiato e Sonia Gentile, psicologa del lavoro.

Intervista al giornalista Marco Vizzardelli

Numerosi gli ospiti attesi durante Splendida Cornice di oggi, giovedì 5 dicembre. In primis, la padrona di casa dialoga con il giornalista Marco Vizzardelli. Quest’ultimo, loggionista al Teatro alla Scala di Milano, nella prima dello scorso anno ha urlato “Viva l’Italia antifascista“. Un’esclamazione, questa, che ha creato un vero e proprio caso politico.

Alla postazione lampada c’è Giovanni Freghieri, fumettista che, in carriera, ha lavorato ad importanti progetti. Per il mondo della musica, oltre ad una esibizione di Simona Molinari, è atteso Ramtin Ghazavi. Il tenore è accompagnato dalle note di Carlo Centemeri.

Splendida Cornice 5 dicembre, Luca Argentero

Durante l’appuntamento del 5 dicembre di Splendida Cornice, la conduttrice accoglie Luca Argentero. L’attore, negli scorsi giorni, ha vinto, in qualità di autore, lo Zecchino d’oro 2024. Argentero, infatti, ha scritto il testo di Diventare un albero, brano il quale la giovane Anna Sole Dalmonte ha trionfato nella kermesse.

Nella puntata c’è Silvio Orlando. L’interprete, pochi giorni fa, ha interrotto uno spettacolo teatrale dopo che, dalla platea, è squillato un cellulare. Coinvolto Stefano Accorsi, nel cast della seconda stagione della serie The Bad Guy. Inoltre, è fra i protagonisti del film Il treno dei bambini di Cristina Comencini. Spazio a Germano Lanzoni. Esso, nella pellicola Ricomincio da taaac, interpreta il Signor Imbruttito. Cucciari dialoga con il regista Antonio Rezza. Quest’ultimo è in tournée con lo spettacolo Bahamuth. Infine, ci sono gli scrittori Maurizio De Giovanni ed Enrico Deaglio, attualmente nelle librerie con C’era una volta in Italia.