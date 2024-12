Stasera in tv giovedì 5 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 5 dicembre 2024. Su Rai2, Delitti di famiglia, programma di Stefano Nazzi. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 5 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 7° puntata della fiction Don Matteo 14, con Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini. A Spoleto arriva la madre di Martini, l’attrice Fiamma Durante, con cui il Capitano ha un rapporto conflittuale. Giulia è alle prese con la signora a cui sta offrendo assistenza domiciliare, che la tratta ancora con freddezza. Don Massimo (Raoul Bova) spinge la sorella a darle un’altra occasione.

Su Rai2, alle 21.20, il programma Delitti in famiglia. “Davanti ai miei occhi”. Il 70% dei femminicidi avviene in famiglia, e spesso i figli sono testimoni delle violenze e degli abusi perpetrati per anni sulle madri. Uno su tre assiste anche all’omicidio, un trauma che li segnerà per tutta la vita. Stasera, nell’ultima puntata, Stefano Nazzi si occupa di loro.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Tra cultura, satira e puro intrattenimento, la quarta edizione dello show di Geppi Cucciari convince ogni giovedì sera i critici televisivi come Aldo Grasso del Corriere della Sera, che di “Splendida cornice” ha scritto: “E’ un programma che diverte sapendo suscitare curiosità e stimolare lo spettatore”.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Punto Nave – Mappe per l’immaginario. Una rassegna della 39° edizione del Romaeuropa Festival dedicato a danza, musica, teatro e nuove tecnologie. Serena Scorzoni intervista Fabrizio Grifasi, il direttore artistico, e alcuni degli artisti partecipanti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Tra le ultime vittime illustri della microcriminalità nelle grandi città c’è anche Stash dei The Kolors, che ha raccontato sui social di essere stato derubato a Milano mentre usciva dallo studio di registrazione. Il tema della sicurezza è sempre al centro del programma condotto da Paolo Del Debbio.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Tarik si sente profondamente in colpa per come sono andate le cose e vorrebbe che Kemal (Burak Ozcivit) lo ripudiasse per poter tornare a guardare Nihan negli occhi. Kemal però non intende in alcun modo abbandonare suo fratello. Nihan vorrebbe recuperare il rapporto con Kemal, ma lui…

Su Italia 1, alle 20.45, Calcio Coppa Italia: Lazio-Napoli. All’Olimpico si gioca l’ottavo di finale di Coppa Italia più atteso e interessante. In campo, la Lazio di Marco Baroni e il Napoli di Antonio Conte. Le due squadre si affronteranno presto, l’8 dicembre, anche in Serie A, questa volta allo Stadio Maradona. Gli ultimi tre ottavi sono in programma dal 17 al 19 dicembre.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Il governo di Giorgia Meloni è sempre nel mirino di Corrado Formigli. Del resto è da anni che la leader di Fratelli d’Italia si rifiuta di andare in studio e di rispondere alle domande che gli inviati del programma le rivolgono in pubblico.

Su Tv8, alle 21.15, il talent X Factor. L’edizione numero 18, condotta da Giorgia, arriva all’epilogo a Napoli, in Piazza del Plebiscito, con una grande festa della musica: per la prima volta nella storia internazionale del format la finale si celebra in esterno.

Su Nove, alle 21.30, il reality Il contadino cerca moglie. Tra i protagonisti del reality condotto da Gabriele Corsi c’è Marco, 33 anni di Montefalco (Perugia), che ha deciso di investire tutti i suoi risparmi nella fattoria. Nonostante le passate delusioni amorose, ha tanta voglia di riprovarci.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Crack Addicts: La Dottoressa Scrocchiaossa – “Pronta per il matrimonio”. Nuovo appuntamento con la dottoressa Alessandra Colòn che, ancora una volta, utilizza tecniche chiropratiche all’avanguardia per curare delle condizioni fisiche gravi e debilitanti.

I film di questa sera giovedì 5 dicembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2002, di Brian De Palma, Femme fatale, con Antonio Banderas, Rebecca Romijn-Stamos. Laura partecipa a un clamoroso furto e fugge con il bottino. Sette anni dopo, grazie alla foto di un paparazzo, viene rintracciata dagli ex complici che vogliono vendicarsi.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2010, di Bob Reiner, Flipped – Il primo amore non si scorda mai, con Madeline Carroll. Julianna Baker, che ha solo sette anni, ha una cotta per il suo coetaneo Bryce Loski. Lui, timido ed immaturo, non contraccambia. Ma, con il passare degli anni…

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1965, di Luigi Comencini, Il compagno Don Camillo, con Fernandel, Gino Cervi. Don Camillo convince Peppone, sindaco comunista di Brescello, a farlo partecipare ad un viaggio in Unione Sovietica. Naturalmente, il prete dovrà viaggiare in incognito.

Stasera in tv giovedì 5 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Gabriele Muccino, Padri e figlie, con Amanda Seyfried, Russell Crowe. Dopo la morte della moglie, Jake va in crisi e viene ricoverato. La figlia Katie cresce con la zia, diventando una splendida donna che deve lottare però contro i traumi dell’infanzia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Changeling, con Angelina Jolie, Michael Kelly. Anni 20: Christine, una ragazza madre, ritorna dal lavoro e scopre con orrore che suo figlio è sparito. Cinque mesi dopo, la polizia le consegna un altro bambino, lei protesta, ma…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 1981, di Bob Rafelson, Il postino suona sempre due volte, con Jessica Lange, Jack Nicholson. Il vagabondo Frank Chambers si ferma in un motel lungo la strada, dove conosce Cora, la moglie del proprietario. Ben presto tra i due scoppia una rovente passione. Ma…