X Factor 2024, la finale: vince Mimì davanti a Les Votives e Patagarri

Giovedì 5 dicembre, su Sky Uno e TV8, è andata in onda la finale di X Factor 2024. L’edizione del talent show termina con l’appuntamento odierno, al via alle 21:00. Per la prima volta, la trasmissione si svolge all’aperto. La proclamazione del concorrente vincitore, infatti, avverrà dopo uno spettacolo in Piazza Plebiscito, a Napoli.

La conduttrice è, come sempre, Giorgia. Con lei ci sono i giudici Jake La Furia, Achille Lauro, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Gli artisti che si contendono la vittoria sono Mimì, I Patagarri, Lorenzo Salvetti e Les Votives. La prima appartiene al team Agnelli, mentre gli altri sono della compagine di Lauro. Gli ospiti della finale di X Factor 2024 sono Gigi D’Alessio e Robbie Williams.

X Factor 2024 finale, inizia la puntata con Robbie Williams

Inizia la finale di X Factor 2024. Dopo una clip che mostra l’arrivo dei finalisti in città, si parte con Robbie Williams. In seguito, raggiunge il palco Giorgia, che accoglie i giudici e i finalisti. Emozione palpabile e comprensibile per questi ultimi.

Si entra nel vivo con la gara. Nella prima manche, i finalisti intonano un cavallo di battaglia, scelto direttamente da loro. I Patagarri eseguono un medley che comprende, fra le altre, Cam Caminì tratta da Mary Poppins. Segue Mimì con Because the night. I Les Votives puntano tutto su Someone Like You di Adele. Infine, Lorenzo Salvetti canta Cosa mi manchi a fare di Calcutta.

Giorgia, sul palco, è interrotta da Antonino Canavacciuolo, che a sorpresa consegna dei fiori all’artista. Piccolo sketch propedeutico alla partenza della nuova edizione di MasterChef Italia, al via su Sky Uno fra una settimana. La serata procede con Paola e Chiara. I due cantano Festival, Vamos a bailar (Esta vida nueva), Furore e Festa totale.

La seconda manche

La finale di X Factor 2024 prosegue con la seconda manche, nella quale i concorrenti eseguono un medley di hit scelte dai propri giudici. Parte Mimì con Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina, La sera dei miracoli di Lucio Dalla e Figures di Jessie Reyez. Una performance eccezionale.

Si prosegue con i Les Votives, la cui introduzione di Achille Lauro è stata brutalmente tagliata dalla regia. La band esegue, fra le altre, You make me feel e Sign of the times. La serata va avanti con I Patagarri: per loro Stayin’ Alive, Hey Pachuco e Summertime. La seconda prova termina con Lorenzo Salvetti che canta Tango, Margherita e Me so ‘mbriacato. Quattro esibizioni di altissimo livello: da questo punto di vista è senza dubbio una delle finali di X Factor migliori di sempre.

La finale procede con Robbie Williams ed alcuni dei suoi immortali successi, come Angels. Si prosegue con un altro ospite, idolo di casa: Gigi D’Alessio. Dopo un medley dei suoi brani, duetta con Giorgia in Napul’è. Omaggio tanto semplice quanto ben fatto a Pino Daniele. La conduttrice, nel salutare l’ospite, ricorda il suo impegno a The Voice Kids, su Rai 1.

X Factor 2024 finale, gli inediti

La finale di X Factor 2024 prosegue con la terza ed ultima manche, ovvero quella degli inediti. Parte Lorenzo Salvetti con la sua Mille concerti. Il brano de I Patagarri si intitola Caravan. Mimì si gioca il tutto per tutto con Dove si va, brano scritto da Madame. Infine, i Les Votives cantano Monster. Dopo i ringraziamenti del caso, è il momento del verdetto finale. In quarta posizione si ferma Lorenzo Salvetti. Al terzo posto ci sono I Patagarri. Fischi dal pubblico. La vincitrice di X Factor 2024 è Mimì. Sulle note dell’inedito Dove si va termina l’edizione 2024 del talent.