Endless Love, la puntata del 5 dicembre: trama, cast e curiosità

La prima serata di Canale 5, giovedì 5 dicembre, torna ad essere occupata da Endless Love. La soap opera turca, oramai prossima alla conclusione, è visibile dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia.

Endless Love 5 dicembre, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim, che ha già firmato altre fiction di successo come Segreti di famiglia e La ragazza e l’ufficiale.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Endless Love 5 dicembre, la trama

Nel corso di Endless Love di oggi, la protagonista Nihan vorrebbe tornare ad avere un rapporto normale con Kemal. Il personaggio principale, tuttavia, non sembra essere ancora pronto a lasciarsi andare. Quel che è successo, infatti, continua a turbarlo, al punto da chiedere alla donna del tempo per comprendere in che modo agire.

Nel frattempo, Leyla decide di parlare con Kemal. In particolare, rivela a quest’ultimo di aver notato un’anomalia nell’aumento dei profitti fatti registrare dalla Kozcouglu Holding. Mentre il ragazzo partecipa al consiglio di amministrazione, la donna sceglie di approfondire la vicenda.

Spoiler finale

Le indagini di Leyla sui profitti della Kozcouglu Holding la portano, ben presto, a sospettare l’esistenza di un legame fra l’azienda e la miniera di carbone. La donna effettua una scoperta molto importante ed informa immediatamente Kemal. Quest’ultimo, a sua volta, sceglie di parlare con l’acerrimo nemico Emir, informandolo di essere a conoscenza della sua gestione illegale della miniera. Il protagonista lo minaccia, affermando di essere disposto a tutto pur di denunciarlo alle autorità competenti. Emir, tuttavia, lo ricatta, minacciando delle pesanti ripercussioni nei confronti di Nihan, attualmente a capo della società. Infine, Fehime convince Zeynep a convolare a nozze con Hakan.

Endless Love 5 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento odierno di Endless Love, soap turca la cui programmazione tv in prima serata prosegue oggi, giovedì 5 dicembre, dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e fruibile in streaming su Mediaset Infinity.