X Factor 2024 conferenza stampa finalisti: le parole della vincitrice Mimì

Venerdì 6 dicembre, dalle 11:00, si è svolta la conferenza stampa dei finalisti di X Factor 2024. All’incontro presenzia in primis Mimì, la vincitrice dello show. Con lei ci sono i Les Votives e i Patagarri, rispettivamente fermi al secondo e terzo posto. Infine, c’è il quarto classificato Lorenzo Salvetti.

X Factor 2024 conferenza stampa finalisti, inizia l’incontro

Prende il via l’incontro. Si parte subito con le domande. La vincitrice Mimì svela: “Appena ho sentito il mio nome sono caduta a terra, è stato un colpo di adrenalina assurdo. Siamo una famiglia, ci vogliamo molto bene e sono felice. Non mi reputo un simbolo, ma un piccolo cambiamento. Sono felice di rappresentare la comunità nera: siamo arrivati ad un punto in cui possiamo fare davvero tutto ed è meraviglioso. L’Italia è un paese che discrimina? Dal 2018 ad oggi abbiamo fatto grandi passi in avanti, ma non abbiamo ancora fatto abbastanza. Comunque sono fiduciosa, sono fiera delle mie radici e sono orgogliosamente italiana“.

Ancora la vincitrice: “Non mi aspettavo di trionfare, ero convinta vincessero altri e per questo ero tranquillissima. Il futuro? Mi auguro di esprimere me stessa. Ho dedicato il trofeo ai miei genitori, che sono stati i primi ad avermi spronato. Con Manuel Agnelli si è sviluppato un rapporto molto forte, è una persona simpatica e che crede molto in sé, ma non intimorisce mai“. I Les Votives: “Noi secondi come i Maneskin? Il loro percorso è stato fondamentale per noi, hanno aperto un portale che abbiamo in qualche modo seguito. Però abbiamo due generi ed identità diverse“. I Patagarri: “Presto uscirà qualcosa di nuovo, abbiamo iniziato a lavorarci già dentro il loft”.

La conferenza stampa dei finalisti di X Factor 2024 procede con altre domande. Lorenzo Salvetti: “Il mio obiettivo era la finale. Per il futuro ho le idee chiare, so già che percorso voglio fare e sono consapevole di aver bisogno di un team di supporto. Lauro mi ha già detto che ci aiuterà anche dopo il programma“.

Le altre dichiarazioni

Continuano le dichiarazioni dei finalisti di X Factor 2024. La vincitrice Mimì: “Come hanno reagito i miei genitori? Mia mamma sembrava ubriaca, continuava a saltare e non si capiva quello che diceva (ride, ndr). Mio padre, al contrario, sembrava impassibile. Sono molto felice di poter festeggiare con loro. Sono stata molto contenta di aver potuto cantare un inedito scritto da Madame, che ha ideato un pezzo super musicale”.

Lorenzo Salvetti: “Ho cercato di essere sempre me stesso, facendo vedere tutti i miei lati, compresa la fragilità. Sarebbe un onore per me poter cantare a Verona“. Mimì racconta: “Nella vita studio cinematografia, altra mia grande passione. Se il canto va male, passerò all’audiovisivo… Sono una ragazza pacata, creativa, che cerca di vivere al massimo ogni esperienza”.

I Patagarri: “A noi piace la musica, la notorietà non ci ha mai interessato“. Salvetti: “Io sono molto timido, ma fa sempre piacere sapere che ci sono delle persone che ti ascoltano“. Mimì: “Il programma ci ha permesso di connetterci con le persone“. I Les Votives: “Non siamo capaci di gestire i social, stiamo diventando lentamente dei boomer. Forse approderemo su Facebook“. Tutti i concorrenti ammettono che il momento migliore della finale è stata la seconda esibizione dell’inedito di Mimì. Quest’ultima aggiunge: “Vorrei portare l’hip hop e il soul in Italia, sarebbe molto figo. Il mio sogno sarebbe suonare nei Festival e nei concerti. Mi piacerebbe duettare con Paola Iezzi“. Ai Patagarri piacerebbe cantare con Achille Lauro, a Salvetti, invece, ispira una collaborazione con Jake La Furia. Infine, i Les Votives vorrebbero lavorare con Giorgia. Termina qui la conferenza.