Stasera in tv venerdì 6 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 6 dicembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 6 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Kids. Dopo la prima puntata del 15 novembre la terza edizione del talent condotto da Antonella Clerici ha già il suo primo finalista, il 12enne Alessio Distefano, che ha cantato, accompagnandosi con la chitarra elettrica, “Sweet Child ‘O Mine” dei Guns ‘n’ Roses. Tra i quattro coach ha scelto Arisa.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Tra le inchieste presentate nelle ultime settimane da Salvo Sottile spicca quella sul lato oscuro della moda. Alcune aziende, infatti, alimentano un sistema di subappalti e imprese cinesi, lavoro nero e clandestini costretti a turni di 15 ore al giorno in capannoni fatiscenti dove, in molti casi, vivono.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Don Carlo – Teatro alla Scala 2023. Lo spettacolo, con la regia di Lluis Pasqual, che ha aperto la stagione scaligera del 2023. Nel cast: Anna Netrebko, nella parte di Elisabetta, Francesco Meli è Don Carlo, Luca Salsi è Rodrigo. Dirige Riccardo Chailly.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Anche oggi, come ogni venerdì sera, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero possono contare sulla collaborazione di esperti e giornalisti presenti in studio. Tra gli altri, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate e Umberto Brindani, ex direttore di Sorrisi.

Su Canale 5, alle 21.20, la 4° puntata della fiction Il Patriarca 2, con Claudio Amendola, Antonia Liskova. Nina sceglie la famiglia e lascia Daniel, mentre tra Nemo (Claudio Amendola) e Raoul è guerra aperta: Lara per sicurezza si trasferisce alla Villa Bandera, creando tensione fra Nina e Mario. Dopo l’uccisione del Rais, Raoul e Nemo si uniscono contro gli albanesi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. A più di due anni dal suo allontanamento, molti spettatori sperano ancora nel ritorno di Memo Remigi, ospite fisso la cui assenza non è mai stata spiegata in diretta da Diego Bianchi. La sua rubrica ha proseguito senza di lui.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Ultima puntata del 2024 per lo show di Maurizio Crozza, pilastro della programmazione di Nove. L’artista genovese ha aperto la strada agli altri big della tv, come Fabio Fazio e Amadeus, approdati sul canale del gruppo Warner Discovery.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: Dolci in forno. Sotto il tendone di Benedetta Parodi è già tempo di semifinale! Gli aspiranti pasticcieri rimasti in gara devono dimostrare ai giudici di avere tutti i requisiti per accedere alla finale e ambire alla vittoria.

I film di questa sera venerdì 6 dicembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di Dan Trachtenberg, Prey, con Amber Midthunder. Nel 1719, la giovane Naru, coraggiosa cacciatrice Comanche, deve proteggere la sua tribù da un predatore alieno altamente evoluto e dotato di armi sofisticate. La resa dei conti fra i due sarà spietata.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1975, di e con Woody Allen, Amore e guerra. Suggestionato dalla cugina Sonia, grande peccatrice di cui è innamorato, il nevrotico e vile Boris si trasforma in eroe, cimentandosi in un attentato contro Napoleone Bonaparte, invasore della Grande Madre Russia.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2012, di Sam Mendes, Skyfall, con Daniel Craig. In missione a Istanbul, Bond viene ferito e creduto morto. Deciderà di rifarsi vivo quando “M”, il suo capo, deve fronteggiare la minaccia del folle Raoul Silva, un ex agente che ha tradito l’Inghilterra.

Su 20 Mediaset, alle 21.20, il film d’azione del 1998, di Stuart Baird, U.S. Marshals – Caccia senza tregua, con Tommy Lee Jones. Samuel Gerard e la sua squadra devono catturare un agente del controspionaggio: è accusato di aver compiuto due omicidi e di aver venduto informazioni ai cinesi.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Robert Lorenz, Di nuovo in gioco, con Clint Eastwood, Amy Adams. Gus è uno dei migliori talent scout del baseball, ma con l’età ha perso un po’ del suo fiuto. Così la figlia decide di accompagnarlo nel Nord Carolina per visionare un giovane campione.

Stasera in tv venerdì 6 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2021, di Eytan Rockaway, Lansky, con Harvey Keitel. Il malavitoso Meyer Lansky, ormai anziano, viene indagato dall’Fbi che sospetta che nel tempo abbia nascosto milioni di dollari. Deciso a raccontare la sua vita, il boss chiama il giornalista David Stone.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 1964, di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, con Clint Eastwood. Nella città di San Miguel, il potere è detenuto da due famiglie in perenne lotta tra loro: i Rojo e i Baxter. L’arrivo di Joe, un pistolero solitario, sconvolge gli equilibri.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1985, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro, con Michael J. Fox. Il dottor Brown mette a punto una macchina del tempo, con cui spedisce il giovane Marty McFly nel 1955. Lì, il ragazzo incontra i suoi genitori non ancora fidanzati.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2009, di Daniel Monzòn, Cella 211, con Alberto Ammann, Luis Tosar. Al primo giorno di lavoro, il secondino Juan Oliver si trova coinvolto in una rivolta tra carcerati. Per sopravvivere ha un’unica possibilità: fingersi prigioniero.