Amici, la puntata dell’8 dicembre: in studio i Pinguini Tattici Nucleari

Domenica 8 dicembre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento del pomeridiano di Amici. Il talent show, condotto da Maria De Filippi, prende il via a partire dalle ore 14:00 circa.

Amici 8 dicembre, chi è in sfida

Amici di domenica 8 dicembre, oltre che sulla rete ammiraglia del Biscione, è visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity. In studio, insieme alla padrona di casa, ci sono i sei professori, tre di canto ed altrettanti di ballo. Per la prima categoria ci sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Per ciò che concerne la danza, invece, sono protagonisti Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri.

Come riporta il portale SuperGuida TV, nel corso della puntata si svolgono le sfide degli allievi che, la scorsa settimana, sono finiti a rischio eliminazione. A tal proposito, sono costretti a difendere il proprio banco Diego, Luk3 e Chiara. Qualora riuscissero a vincere, continueranno a rimanere in gara. In caso di sconfitta, invece, devono lasciare immediatamente lo show.

Le classifiche e le prove

In seguito, durante l’appuntamento di Amici di domenica 8 dicembre, si esibiscono tutti i concorrenti. Essi sono stati giudicati da alcuni ospiti, che con i loro voti hanno formato delle classifiche. Gli allievi che si posizionano all’ultimo posto delle varie classifiche finiscono in sfida durante la puntata della prossima settimana.

Per il canto, gli ospiti incaricati di giudicare gli artisti sono il cantautore Aiello e l’attore Christian De Sica, presto nelle sale cinematografiche con il film Cortina Express. Per il ballo, invece, c’è Alberto Matano, tutti i giorni in onda su Rai 1 con La Vita in Diretta e, oramai da qualche edizione, custode del tesoretto a Ballando con le stelle. In studio anche Gabriele Rossi. Attesa, infine, una prova a base di improvvisazione: a giudicare, in questo caso, è Marcello Sacchetta.

Amici 8 dicembre, gli ospiti

Come al solito, nel corso dell’appuntamento di Amici presenziano, in studio, vari ospiti. In primis, Maria De Filippi accoglie il già citato Aiello. Il cantautore si esibisce con il suo ultimo singolo, intitolato Tutto sbagliato. Molto attesi, infine, sono i Pinguini Tattici Nucleari. La band canta Islanda, ultimo loro brano contenuto nell’album Hello World, pubblicato lo scorso 6 dicembre. Il gruppo, inoltre, la prossima estate è protagonista di una tournée in alcuni dei principali stadi del nostro paese, fra cui il Diego Armando Maradona di Napoli, l’Olimpico di Roma e il San Siro di Milano.