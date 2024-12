Domenica 8 dicembre, gli ospiti in tv: da Fazio c’è Sting, Mara Venier intervista Ferzan Ozpetek

Domenica 8 dicembre, nei vari programmi tv italiani, è attesa la partecipazione di numerosi ospiti. A Che tempo che fa di Fabio Fazio, ad esempio, è in scaletta un’intervista al cantautore Sting.

Domenica 8 dicembre ospiti tv, chi c’è da Fazio

Nel corso di Che tempo che fa di domenica 8 dicembre, al via alle 19:30 su NOVE, il conduttore Fabio Fazio accoglie il noto artista. Quest’ultimo ha vinto, in carriera, numerosi riconoscimenti, fra cui 17 Grammy Awards e un Golden Globe. Dialogando con il padrone di casa presenta il brano Il nostro amore, con il quale ha collaborato con Giordana Angi.

In seguito, nella diretta è dato spazio all’attrice Luisa Ranieri. L’interprete è fra le protagoniste di Diamanti, ultima pellicola diretta da Ferzan Ozpetek e nella sale cinematografiche del nostro paese a partire dal prossimo 19 dicembre. Attesi gli chef Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli, che dal prossimo 12 dicembre tornano ad essere i giudici di MasterChef Italia.

Nella rubrica de Il Tavolo, oltre ai consueti ospiti fissi, ci sono la coreografa Rossella Brescia e la Gialappa’s Band. Attesa la comica Brenda Lodigiani, la cantante Big Mama, il paroliere Cristiano Malgioglio e Giucas Casella.

Chi c’è a Domenica In

Per ciò che concerne Rai 1, domenica 8 dicembre è in programma un nuovo appuntamento di Domenica In. In studio, Mara Venier accoglie l’amico e regista Ferzan Ozpetek. Quest’ultimo parla di Diamanti, suo ultimo film nel quale Venier figura fra le attrici protagoniste. Per il mondo della musica ci sono i Ricchi e Poveri, che ripercorrono la loro lunga carriera e si esibiscono sulle note di alcuni loro grandi successi, come Ma non tutta la vita e Aria. Inoltre, cantano il nuovo brano Il Natale degli Angeli. Sempre per la musica c’è Al Bano, che delizia il pubblico performando con È la mia vita, accompagnato al piano dal maestro Alterisio Paoletti. Infine, lo scrittore ed intellettuale Stefano Zecchi presenta il libro Resurrezione.

Domenica 8 dicembre ospiti in tv, i protagonisti di Da noi a ruota libera

Infine, domenica 8 dicembre, vi sono vari ospiti a Da noi a ruota libera, show condotto da Francesca Fialdini e in onda su Rai 1 dalle ore 17:20. Direttamente da Ballando con le stelle arriva la coppia composta da Luca Barbareschi e da Alessandra Tripoli. Lo storico bassista dei Pooh Red Canzian parla del libro Centoparole per raccontare una vita. Infine, l’attrice Diana Del Bufalo racconta il suo impegno nello spettacolo teatrale Tra sogni e desideri, incentrato sulle sigle che hanno fatto la storia dei film Disney.