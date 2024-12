Grande Fratello 9 dicembre: Yulia si ritira dopo le accuse del fidanzato, Federica eliminata

Lunedì 9 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, ha perso due delle sue protagoniste.

Grande Fratello 9 dicembre 2024, Yulia si ritira

Poco prima della partenza del programma, i profili social del Grande Fratello hanno annunciato l’uscita “momentanea” di Yulia dalla Casa. Come specificato in seguito, la concorrente ha avuto modo di incontrare il conduttore Alfonso Signorini, che l’ha messa al corrente di alcune gravi accuse mosse nei suoi confronti dal fidanzato Simone. Quest’ultimo ha denunciato la donna, che a suo dire l’avrebbe ferito alla faccia utilizzando un bicchiere. Yulia, dunque, è costretta ad uscire dallo show, per cercare di chiarire al meglio la sua situazione e difendersi nelle sedi opportune.

Helena, Lorenzo e Shaila

Durante il Grande Fratello del 9 dicembre ha fatto molto discutere Helena Prestess. La ragazza, in settimana, ha deciso di passare qualche giorno in tugurio con Lorenzo. Una decisione, questa, che non è affatto piaciuta alla fidanzata dell’uomo, ovvero Shaila, che ha accusato la collega di intromettersi in una storia d’amore. Helena si è però difesa, sostenendo di voler provare a riappacificarsi con Lorenzo. Lui, tuttavia, ha rigettato al mittente ogni tentativo di chiarimento.

In seguito si è discusso di un altro triangolo, ovvero Mariavittoria, Tommaso ed Alfonso. La prima e l’ultimo hanno avuto vari avvicinamenti in tugurio, ma pochi giorni fa Mariavittoria e Tommaso hanno ammesso di aver fatto l’amore. Alla fine, la donna ha confessato di non provare niente per D’Apice, mentre sente per Tommaso dei sentimenti importanti, al punto da parlare già di coppia. Lui, pur ricambiando tale interesse, desidera comunque continuare ad approfondire la conoscenza senza fretta.

Grande Fratello 9 dicembre 2024, la sorpresa della mamma di Shaila

Nel corso del Grande Fratello di lunedì 9 dicembre, Shaila ha incontrato la mamma Luisa. La genitrice è apparsa molto critica verso la relazione che la figlia ha iniziato con Lorenzo, definito un “giocatore accanito“. Inoltre, ha suggerito a Gatta di “non annullarsi” e di ricordarsi sempre che l’amore significa “libertà, rispettarti ed essere rispettati“.

Alfonso Signorini ha letto l’esito del televoto. Il pubblico ha eliminato Federica, che ha ottenuto solo il 15% delle preferenze. Il più votato è Luca al 32%, seguito da Stefano ed Amanda, rispettivamente al 27% ed al 26%. Si sono svolte poi le nomination: i concorrenti hanno deciso di sottoporre al giudizio del pubblico Helena, Shaila, Stefano, Tommaso e Non è la Rai. Il meno votato deve lasciare per sempre lo show.