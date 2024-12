Stasera in tv martedì 10 dicembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 10 dicembre 2024. Su Rai3, il programma condotto da Veronica Pivetti, Amore criminale. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 10 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 4° e ultima puntata della fiction Libera, con Lunetta Savino, Matteo Martari, Gioele Dix, Roberto Citran, Claudio Bigagli. In seguito ad una soffiata avuta in carcere, Pietro individua una nuova pista: Sergio Covacich. Libera (Lunetta Savino) e Pietro si presentano al cantiere navale di sua proprietà. Covacich sa benissimo chi sono i due e cerca di intimidirli con l’intervento di un suo fidato scagnozzo.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Belve. Come sceglie i suoi ospiti Francesca Fagnani? “Devono corrispondere al titolo ‘Belve’. Cerco personaggi fuori dal comune, dal carattere forte o comunque divisivi. Ma sia chiaro che per me ‘Belve’ è un complimento. Si riferisce a chi nella vita gioca all’attacco ed è sempre l’artefice della sua fortuna”.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Amore criminale. Non solo femminicidi nel programma di Veronica Pivetti, perché a volte la vittima è un uomo. Come il 38enne Carlo Domenico La Duca di Termini Imerese (PA) che, secondo la condanna di primo grado, sarebbe stato ucciso nel 2019 dall’ex moglie e dal miglior amico. E’ la storia di stasera.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Penultima puntata del 2024 per il talk di approfondimento curato e condotto da Bianca Berlinguer. In scaletta, la politica e la cronaca ma anche la società, con un occhio attento alle nuove tendenze alimentate dal web, in particolare, i social media. In collegamento, come sempre, Mauro Corona.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Politica ed economia sono il focus nel talk di Giovanni Floris. Ma qualche settimana fa si è parlato anche di intelligenza artificiale, dei numerosi pregi ma anche dei potenziali difetti con Barbara Gallavotti, biologa e divulgatrice scientifica.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Comedy Match – Best Of. Se vi siete persi qualche episodio della prima stagione dello show condotto da Katia Follesa niente paura. Questa sera va in onda un “best of” che vi offre il meglio delle gare d’improvvisazione fra due squadre di comici.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Nuovo appuntamento con il programma condotto da Flavio Montrucchio. Messi a loro agio, tra candele, luci soffuse, aperitivo e del buon cibo, i nuovi protagonisti si confrontano cercando di scoprire se tra loro c’è feeling.

I film di questa sera martedì 10 dicembre 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Babak Jalali, Land. Nella riserva indiana di Pine Ridge vive la famiglia degli Yellow Eagle, della tribù dei Lakota Sioux. La notizia che il figlio minore ha perso la vita in Afghanistan mette alla prova il rapporto tra i fratelli rimasti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2022, di Victor Danell, Ufo Sweden, con Inez Dahl Torhaug. L’adolescente Denise, che vive con la famiglia affidataria, è convinta che il padre biologico sia stato rapito dagli alieni. Per scoprire la verità, chiede aiuto a una poliziotta e a un’associazione di ufologi.

Su Canale 5, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick, con Tom Cruise, Miles Teller. Il capitano di vascello Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), pilota collaudatore della Marina, viene incaricato di addestrare alcuni Top Gun per una missione ad alto rischio. Tra loro c’è Bradley “Rooster” Bradshaw, figlio del defunto navigatore (e grande amico di Maverick) Nick “Goose”.

Su Italia 1, alle 21.45, il film commedia del 2010, di Paolo Genovese, La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Milano, notte del 24 dicembre. Sorpreso a scalare un edificio, tre amici vengono arrestati. Sono Aldo (Aldo Baglio), disoccupato con il vizio delle scommesse, Giovanni (Giovanni Storti), veterinario dalla doppia vita e il chirurgo Giacomo (Giacomo Poretti), vedovo inconsolabile.

20 Mediaset – Iris – Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.30, il film commedia del 2015, di Glen Ficarra e John Requa, Focus – Niente è come sembra, con Will Smith, Margot Robbie. Nicky Spurgeon, truffatore incallito, prende sotto la sua ala la giovane e attraente Jess facendole da mentore. Le cose si complicano quando i due s’innamorano l’una dell’altro.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1956, di Richard Brooks, L’ultima caccia, con Stewart Granger, Robert Taylor. Dakota 1883. Sandy, cacciatore di bisonti, lavora per Charlie, spietato e folle. Ma un giorno si ribella e fugge con una donna indiana tenuta come schiava. Charlie li insegue.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1961, di Sergio Corbucci, Totò, Peppino e… La Dolce Vita, con Peppino De Filippo, Totò. Peppino Badalamenti, funzionario di un comune del Sud, si reca a Roma per convincere le autorità a far passare l’autostrada dal suo paese. Ma di lui non si avrà più traccia.

Stasera in tv martedì 10 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Baltasar Kormàkur, Everest, con Jake Gyllenhaal, Jason Clarke. 1996: due spedizioni tentano di raggiungere la vetta del monte Everest. Tra gli scalatori c’è anche Scott Fischer, che affronterà prove al limite umano. Da na storia vera.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Sam Taylor-Johnson, Back to Black, con Marisa Abela, Jack O’Connell. Uno sguardo inedito sulla rapida ascesa della cantante Amy Winehouse e sul suo rivoluzionario album, Back to Black, ispirato alla tumultuosa relazione con Blake Fielder-Civil.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Sean Anders, Instant family, con Mark Wahlberg, Rose Byrne. Non potendo avere figli, Pete ed Ellie adottano tre fratelli. Ben presto la coppia si rende conto che fare i genitori comporta non solo momenti gioiosi, ma anche sacrifici e frustrazioni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1997, di Richard Donner, Arma letale 4, con Mel Gibson, Danny Glover. Gli inseparabili poliziotti Riggs e Murtaugh sono alle prese con un traffico di immigrati clandestini, controllato da un’organizzazione criminale cinese. Ma i loro guai non finiscono qui.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1997, di Taylor Hackford, L’avvocato del diavolo, con Al Pacino, Keanu Reeves. Kevin Lomax, un giovane e rampante avvocato, scopre che il segreto del suo successo sta negli oscuri poteri di un legale di New York che manovra la sua carriera.