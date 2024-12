Primo Appuntamento, la puntata del 10 dicembre: i single, le cene e l’andamento delle coppie

Martedì 10 dicembre, Real Time propone una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma, come al solito, è visibile dalle 21:25 circa.

Primo Appuntamento 10 dicembre, Chiara e Matteo

Nel corso di Primo Appuntamento di martedì 10 dicembre presenziano otto single. Essi, guidati da Flavio Montrucchio, effettuano degli appuntamenti al buio, ovvero con dei partner che conoscono solo al ristorante. Al termine delle cene, i due devono decidere se uscire insieme o separati dal locale. Ad affiancare i protagonisti nell’avventura ci sono la maitre Barbara e il barman Mauro.

A Primo Appuntamento del 10 dicembre c’è Matteo. Ha 35 anni, è di Novara e lavora nell’ufficio acquisti di un’azienda della sua zona. Ama il calcio e la musica, soprattutto quella rock degli anni ’90. Nel tempo libero si diletta come calciatore. Si definisce timido ed insicuro: “Ho paura di fare gaffes e di non piacere, spero di conoscere una donna capace di coinvolgermi“.

Incontra la 34enne Chiara, di Milano. Lavora in un’azienda del settore della finanza, è appassionata di musica e di canto. Sottolinea: “Sono una romantica che fa finta di non esserlo, credo nell’amore e sono consapevole che è una cosa molto rara. Non vedo l’ora di innamorarmi“.

Leo con Valeria

Nel locale dello show, durante la puntata del 10 dicembre, arriva Leo, 66enne pieno di energie. Ama l’informatica e le donne: “Nasco introverso e timido, poi ho fatto corsi di comunicazione ed ho iniziato a relazionarmi con gli altri e sono cambiato. Oggi sono un uomo senza filtri, che dice tutto ciò che pensa“. Spera di trovare l’amore nell’incontro con Roberta, contabile di 60 anni. Ammette: “Sono una persona un po’ folle, da grande ho imparato a ballare il tango. Ho una vena malinconica, spero di conoscere un uomo giovane dentro“.

Altro protagonista di Primo Appuntamento del 10 dicembre è Edoardo, di Bergamo. Ha 22 anni, è single perché “non ho trovato la persona giusta“. Sta cercando la sua prima relazione seria ed è molto agitato. Dichiara: “Mi hanno spezzato il cuore tante volte, ma credo comunque nell’amore. Sono vanitoso il giusto, studio Scienze Umanistiche per la Comunicazione“. Cena con la coetanea Valeria, studentessa di psicologia di Monza. Si definisce “una ragazza alla mano” e si augura di incontrare “una persona simpatica ed alla mano“. Non è interessata né all’estetica né al genere, ma ricerca la sincerità ed è attratta dalla mente delle persone.

Primo Appuntamento 10 dicembre, Eleonora e Roberto

Infine, a Primo Appuntamento del 1o dicembre ci sono Eleonora e Roberto. La prima ha 27 anni, è di Napoli e si occupa di management. Fa teatro, ama i teatri e la lettura. Arriva all’appuntamento al buio con aspettative molto basse. Ha la convinzione che l’amore sia un qualcosa capace di spostare il baricentro da sé stesso all’altro. Grazie al format conosce il 28enne Roberto, enologo di Napoli. Ama cucinare, studiare le lingue e sogna di aprire una cantina di proprietà.