Stasera in tv mercoledì 11 dicembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 11 dicembre 2024. Su Rai2, il film con Giuseppe Battiston, Finché c’è Prosecco c’è speranza. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 11 dicembre 2024, Rai

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Stasera Federica Sciarelli torna sul caso di Jois Pedone, il 19enne studente di economia trovato senza vita nelle acque di Punta Penna (CH) nel 2022. I suoi familiari non hanno mai creduto all’ipotesi del suicidio e per questo contestano l’archiviazione decisa da gip del tribunale di Vasto, Rosa Capuozzo.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè introduce il documentario dedicato a Lucio Amelio (1931-1994). Gallerista e attore, fu uno dei protagonisti del mercato dell’arte contemporanea internazionale, dalla metà degli Anni 60 alla metà degli Anni 90.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Due

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Il tema dell’immigrazione, in particolare le storie di mancata integrazione, hanno molto spazio di questi tempi nel programma di Mario Giordano, in onda stasera con la penultima puntata del 2024. Non mancheranno gli aggiornamenti sulle liste d’attesa nelle strutture sanitarie e sui ladri di case.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Andrea Bocelli 30 – The Celebration. Arriva in televisione il grande evento con cui Andrea Bocelli, la scorsa estate, ha celebrato i 30 anni di carriera. A Lajatico (Pisa), per festeggiare il tenore toscano, sono arrivate superstar italiane e internazionali come Ed Sheeran, Russell Crowe, José Carreras, Tiziano Ferro, Laura Pausini ed Elisa.

Su La7, alle 21.15, Lenin – Cronaca di un mistero. E’ curato da Ezio Mauro il docufilm su Lenin che ripercorre la storia del rivoluzionario e ideologo russo. Svela elementi sconosciuti anche dai diari dei medici che lo hanno assistito nella malattia.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Borussia Dortmund – Barcellona. In chiaro c’è Borussia Dortmund – Barcellona, uno degli incontri fra squadre straniere per la 6° giornata della Champions League. Oggi si giocano anche Juventus-Manchester City e Milan-Stella Rossa, visibili su Sky Sport.

Nove – Real Time – Sky Cinema Due

Su Nove, alle 21.30, il varietà La Corrida. Tra applausi, campanacci e fischietti il pubblico in studio resta protagonista nel popolare show riproposto e condotto da Amadeus. Anche stasera non mancheranno i dilettanti allo sbaraglio più incredibili e determinati.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Dr. Pimple Popper: La Dottoressa Schiacciabrufoli. La dottoressa Sandra Lee deve occuparsi del caso di Don: la psoriasi ha preso completamente il sopravvento sul corpo dell’uomo. Poi cerca di aiutare Sara, che vorrebbe migliorare il suo décolleté.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, la fiction Dostoevskij “Mai vista stagione peggiore” con Filippo Timi. Vitello rintraccia Esposito, il fornitore di armi di Dostoevskij, e lo obbliga a chiedere al killer di raggiungerli, per arrivare al faccia a faccia definitivo. A seguire “Non siate crudeli con un finale”.

I film di questa sera mercoledì 11 dicembre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film d’animazione del 2016, di Ron Clements e John Musker, Oceania, con le voci di Chiara Grispo, Emanuela Ionica e Fabrizio Vidale. Vaiana, figlia ed erede del capo della piccola isola polinesiana di Motunui, s’imbarca in un epico viaggio per salvare il suo popolo. Un naufragio la porta ad incontrare Maui, leggendario semidio rimasto intrappolato per mille anni sulla sua isola. Insieme vivranno spericolare ed incantevoli avventure.

Su Rai2, alle 21.20, il film giallo del 2017, di Antonio Padovan, Finché c’è Prosecco c’è speranza. Campagna veneta, colline del Prosecco. L’ispettore Stucky (Giuseppe Battiston), appena promosso, indaga su una serie di misteriosi omicidi. L’unico indiziato è un morto: il conte Desiderio Ancillotto, grande vignaiolo che pare essersi tolto la vita inscenando un suicidio molto teatrale.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di Paul W.S. Anderson, Pompei, con Kit Harington, Emily Browning. Pompei, 79 d.C. Milo è un giovane gladiatore innamorato della bella figlia di un ricco mercante. Quando il Vesuvio esplode sulla città, farà di tutto per salvare la sua amata.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2002, di Randall Wallace, We Were Soldiers, con Mel Gibson, Madeleine Stowe. Vietnam, 1965. Il colonnello Harold Moore guida i suoi uomini in una cruenta battaglia contro i vietcong nella valle di La Drang. Ma le perdite sono terribili.

20 Mediaset – La5 – Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.30, il film horror del 1998, di Stephen Norrington, Blade, con Wesley Snipes, Stephen Dorff. New York: Frast, capo di una banda di vampiri, vuole dominare la metropoli. Ma dovrà fare i conti con Blade, nato da una madre vampirizzata e implacabile cacciatore dei seguaci di Dracula.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Denis Villeneuve, Prisoners, con Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman. La figlia di Keller e Grace Dover e una sua piccola amica scompaiono mentre stanno giocando vicino casa. Le indagini del detective Loki si concentrano sull’autista di un camper.

Su La 5, alle 21.35, il film drammatico del 2019, di Michael Engler, Downton Abbey, con Michelle Dockery. 1927. La quiete dell’aristocratica dimora di Downton Abbey viene scossa dall’annuncio dell’arrivo imminente dei reali d’Inghilterra in visita. Lady Violet e Lady Mary cercano di gestire la situazione.

Stasera in tv mercoledì 11 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2010, di Susanna White, Tata Matilda e il grande botto, con Emma Thompson. Dopo che suo marito è partito per il fronte, Isabel deve badare da sola a tre figli e due nipoti. In suo aiuto arriva però l’intraprendente Matilda, non proprio bellissima ma piena di risorse.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Marc Forster, World War 2, con Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz. Un’epidemia sta rendendo gli uomini simili a zombie. Gerry Lane, ex funzionario delle Nazioni Unite, torna in servizio per salvare la sua famiglia e isolare il terribile virus.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Alan J. Pakula, Il rapporto Pelican, con Julia Roberts, Denzel Washington. Dopo l’omicidio di due giudici, Darby, studentessa di legge, formula una teoria che rischia di compromettere la Casa Bianca. Ora, qualcuno la sta cercando per ucciderla.