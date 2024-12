Bake Off Italia 2024, la vincitrice è Giulia: età, lavoro e quanto ha vinto

Venerdì 13 dicembre, su Real Time, è andata in onda la finale di Bake Off Italia 2024, durante la quale è stata proclamata come vincitrice Giulia Pilloni. La concorrente ha ottenuto il prestigioso riconoscimento grazie al giudizio di Tommaso Foglia, Damiano Carrara ed Ernst Knam.

Bake Off Italia 2024 Giulia Pilloni, chi è la campionessa

Giulia, trionfatrice di Bake Off Italia 2024, ha 32 anni. La ragazza è originaria della Toscana e vive a Certaldo, un borgo situato nella provincia di Firenze, insieme al compagno e alla figlia. Sin dai casting iniziali, l’aspirante pasticcera ha dimostrato a tutti grande coraggio ed ambizione. Caratteristiche, queste, che mischiate alla tecnica ed alla creatività sono state fondamentali per il trionfo finale.

Giulia, ad inizio percorso, aveva parlato della recente decisione di cambiare di vita. Dopo essere divenuta mamma, la donna ha deciso di abbandonare la sua occupazione stabile da arredatrice per inseguire il suo sogno di diventare una pasticcera. I dolci, infatti, sono da sempre una sua grande passione.

Quanto ha vinto e il podio

Giulia, in quanto vincitrice di Bake Off Italia 2024, ha ricevuto la possibilità di frequentare un corso di pasticceria presso una scuola di alta formazione gastronomica. Inoltre, ha portato a casa una fornitura per oltre un anno di cioccolato rigorosamente italiano. Infine, si è aggiudicata una selezione di attrezzature, con le quali può esercitarsi, anche a casa, nelle varie preparazioni.

Molto alto, quest’anno, il livello della finale. Giulia, nel faccia a faccia decisivo, ha cucinato una Pièce Montée con la quale è riuscita ad avere la meglio sulla sua grande amica Federica, che dunque ha chiuso al secondo posto. Sul terzo gradino del podio si è fermato Claudio, che non è riuscito a superare l’ostacolo della Torta Regina proposta da Iginio Massari in occasione della prova tecnica. Infine, in quarta posizione c’è Liza, eliminata al termine della manche creativa che, ieri sera, si è basata sulla preparazione della millefoglie.

Bake Off Italia 2024 Giulia Pilloni, gli ascolti

Con l’incoronazione di Giulia Pilloni si è concluso Bake Off Italia 2024. La dodicesima edizione del format, condotto da Benedetta Parodi, ha ottenuto ottimi ascolti. In particolare, l’appuntamento finale in onda il 13 dicembre ha interessato 739 mila spettatori con il 4,1 % di share. Si tratta di un dato decisamente più alto rispetto a quello ottenuto nel capitolo conclusivo della passata edizione. In quella occasione, il trionfo del 22enne Gabriele aveva convinto 590 mila persone, con il 3,4% di share.