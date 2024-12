Conad, la pubblicità di Natale 2024: recensione e descrizione

Da pochi giorni è in onda, sulle varie emittenti italiane, la pubblicità di Natale 2024 di Conad. Il celebre marchio di supermercati, anche quest’anno, ha dunque deciso di realizzare una promozione a tema natalizio.

Conad pubblicità Natale 2024, al via la raccolta fondi

La pubblicità di Natale 2024 della Conad ha una durata di circa un minuto. La società ha avviato una strategia crossmediale, avendo ideato gli spot, oltre che per la televisione, anche per la stampa, i cinema e gli ambienti digitali e social. La pianificazione sui media è gestita da Media Club. La società che ha realizzato il promo è The Box Films, mentre la comunicazione è a cura di Ogilvy. Il regista è Tommi Berté. La colonna sonora scelta è la rivisitazione di Girasole, celebre hit di Giorgia.

Conad, in concomitanza con la pubblicità, lancia, per il quarto anno di fila, una raccolta benefica chiamata I gesti d’amore si fanno sentire e realizzata a favore degli ospedali e dei reparti pediatrici. Nelle tre edizioni passate, la catena di supermercati dichiara di aver raccolta una cifra pari a 5,8 milioni di euro.

La descrizione dello spot

Con l’avvicinarsi del Natale, i più piccoli scrivono la letterina a Babbo Natale ed è con questa tradizione che prende il via la pubblicità della Conad. Una bambina, infatti, domanda al nonno se anche lui ha inviato a Babbo Natale la missiva con le richieste di doni. L’uomo, nel frattempo indaffarato in cucina, decide di prendere un pezzettino di carta già usato e scrive il suo desiderio: passare più tempo con la nipotina. In seguito, chiude la lettera e la consegna alla bimba, chiedendole di provvedere lei all’invio.

La piccola protagonista, una volta giunta in camera sua, non resiste alla curiosità ed apre la lettera del nonno. Convinta che la sua richiesta sia troppo complessa per Babbo Natale, sceglie di impegnarsi in prima persona per esaudire il desiderio dell’uomo. Il giorno di Natale, la bambina offre al nonno un grande cesto, contenente una serie di prodotti di Conad. L’uomo, confuso, rilegge la letterina da lui composta e scopre che, nella fretta, ha scritto le richieste nel retro della lista della spesa.

Conad pubblicità Natale 2024, la recensione

La pubblicità di Natale 2024 della Conad, così come tutti gli spot legati a tale festività, presenta delle caratteristiche abbastanza comuni. L’amore per gli altri e l’importanza dei legami famigliari su tutti, la cui presenza, senza dubbio, non rende il promo originale. A colmare tale deficit vi è la decisione di basare l’intero impianto narrativo della pubblicità sul fraintendimento.

Una modalità, questa, differente dagli altri spot natalizi e che è fra le basi delle commedie sin dai tempi antichi, permettendo, anche nel caso della produzione della Conad, di tenere alta l’attenzione dello spettatore fino alla fine. Dal punto di vista tecnico, il promo è impreziosito da un ottimo montaggio, è ben scritto ed anche la scenografia, famigliare ed accogliente, è adatta alla storia raccontata.