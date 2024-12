Sarà Sanremo, conferenza stampa: Cattelan conferma Lucarelli al DopoFestival

Martedì 17 dicembre, dalle ore 14:30, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo. Lo show, che decreta il nome dei quattro concorrenti in gara fra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025, è in onda su Rai 1 domani, mercoledì 18 dicembre, dalle 21:25.

Alla conferenza stampa di Sarà Sanremo ci sono i conduttori della serata, cioè Carlo Conti ed Alessandro Cattelan. Spazio a Marcello Ciannamea e Claudio Fasulo, ovvero Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time. Atteso Alessandro Mager, Sindaco di Sanremo. Con lui Alessandro Sindoni, Assessore al Turismo della città. Infine c’è Gian Carlo Ghinamo, Presidente CDA Casinò di Sanremo.

Sarà Sanremo conferenza stampa, inizia l’incontro

Prende il via la conferenza stampa. Dopo un breve saluto di Gian Carlo Ghinamo, interviene il primo cittadino Alessandro Mager: “Iniziamo alla grande, abbiamo uno scenografia bellissima. Siamo contenti del ritorno di Carlo Conti, grande conoscitore della musica ed amante di Sanremo. Sono sicuro del successo della serata di domani e del Festival di febbraio”.

Il Direttore Marcello Ciannamea: “Le puntate di Sanremo Giovani ci hanno dato grandi soddisfazioni, sia in termini di ascolti che di qualità“. L’Assessore Alessandro Sindoni: “Il processo di trasformazione che ha investito il Festival negli ultimi anni è partito da una intuizione di Carlo Conti, che per primo ha riportato i giovani a Sanremo“.

Claudio Fasulo: “Quella di quest’anno, con Sanremo Giovani, è la via che vogliamo portare avanti anche per il futuro. Il Teatro del Casinò ha una nuova veste e di questo ringrazio tutta la squadra. Gli otto finalisti di domani rappresentano al meglio i valori artistici della selezione fatta in questa edizione. Domani sera avremo due campioni che conducono insieme. Ci sarà la gara: quattro cantanti approderanno al Festival e saranno decretati con un meccanismo di sfide. Inoltre, sveleremo i titoli delle hit dei 30 Big in gara nella kermesse “.

I conduttori

La conferenza stampa di Sarà Sanremo va avanti con i conduttori. Alessandro Cattelan: “Gli otto finalisti hanno le carte in regola per fare questo mestiere. Le loro canzoni stanno andando bene sulle varie piattaforme, sono già del pubblico ed hanno la loro vita, indipendentemente dal Festival“.

Carlo Conti: “Questo è il primo appuntamento di un lungo percorso che ci porterà direttamente al Festival. Mi sento un grande amico di Sanremo, quando sono qui mi sento a casa. Una delle cose alle quali tenevo di più era inserire nuovamente il circuito delle Nuove Proposte, avendo lanciato molti talenti”.

Prendono la parola i colleghi giornalisti con le domande. Conti: “Grazie alle case discografiche, la musica italiana è cresciuta tantissimo negli ultimi anni e il processo di selezione dei Big, questa volta, è stato molto complesso. Io ho scelto i brani, solo dopo ho guardato i nomi degli artisti che li proponevano”.

Il Sindaco Mager: “Il TAR ha detto che il Festival dovrà essere assegnato ed aggiudicato dopo una manifestazione di interesse. Noi abbiamo iniziato a lavorare per costituire un gruppo che dovrà, in tempi brevi, lavorare in tal senso. Io non sono d’accordo con la sentenza, rivendichiamo la correttezza delle azioni delle precedenti amministrazioni e per questo abbiamo fatto ricorso”. Conti: “Da spettatore non riesco a vedere Sanremo senza Rai e viceversa”. Ciannamea: “Stiamo predisponendo il ricorso come Rai, l’obiettivo è proseguire il rapporto”.

Sarà Sanremo conferenza stampa, le altre domande

Procedono le domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di Sarà Sanremo. Ancora il Direttore Intrattenimento Prime Time: “Dal 30 dicembre esordirà la Total Audience, nuovo sistema di rivelazione Auditel. Si tratta di un approccio utile, che conta tutti i device con i quali è fruita la tv. La stessa Auditel ha dichiarato che il nuovo sistema non consentirà un confronto con i dati preesistenti, dunque gli ascolti di Sanremo 2025 e Sanremo 2024 non saranno paragonabili”.

Carlo Conti: “I Big saranno 31, in extremis una coppia mi ha presentato un singolo fantastico e farò il nome domani“. Alessandro Cattelan: “Selvaggia Lucarelli? Spero ci sia al Dopo Festival, le ho proposto di stare insieme a me durante l’esperienza sanremese. Ha un grande acume, è intelligente e brillante. Lei ha accettato, ora si stanno discutendo i dettagli burocratici”.

Conti, nella conferenza stampa di Sarà Sanremo, risponde alle polemiche relative ai testi di Tony Effe, escluso dal Capodanno di Roma: “Io, in quanto Direttore Artistico, valuto le canzoni e tutte sono meritevoli di essere all’Ariston. Quando Effe canterà il suo brano, tutti rimarranno spiazzati”. Ciannamea: “Come Rai, siamo allineati con le considerazioni del Direttore Artistico“. Il conduttore: “Malgioglio ha rifiutato il mio invito? Ma chi lo ha invitato! Gasparri ha detto che mi dovrei dimettere per aver portato Tony Effe? Ognuno può dire quello che pensa. Domani, con i Big, diremo solo i titoli, non gli autori“.

Gli ultimi quesiti

La conferenza stampa di Sarà Sanremo si avvia alla conclusione con gli ultimi quesiti. Carlo Conti sui co-conduttori: “I Jalisse saranno al Festival, in un modo o nell’altro, in quanto sono citati in uno dei brani dei Big. Sto ancora lavorando sui co-conduttori, ci saranno dei momenti di riflessione grazie agli ospiti, che comunque non faranno monologhi. Sul 31° Big vi ricordo solo che io sono fiorentino e che mi piace il film Amici Miei”. Probabile, dunque, una gag ironica, magari con protagonisti Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Il conduttore riprende la parola: “La serata delle Cover non incide nella classifica della gara. Nella finalissima a cinque, i voti si aggiungeranno a quelli ricevuti dai concorrenti nelle serate precedenti. Dopo ogni puntata, poi, mostreremo in ordine casuale i nomi dei cinque artisti al vertice della classifica provvisoria“. Infine, un pensiero per i finalisti: “Indipendentemente da come andrà domani, per ognuno di loro è un nuovo inizio“. Termina qui l’incontro.