Gli occhi del musicista, la seconda edizione dal 17 dicembre: gli ospiti della prima puntata

Mercoledì 17 dicembre prende il via la seconda edizione de Gli occhi del musicista. Il format è in onda su Rai 2 in seconda serata e può contare, per il debutto odierno, sul traino di Belve, ovvero il format in prime time di maggior successo della seconda rete della TV di Stato.

Gli occhi del musicista seconda edizione, i conduttori

Al timone de Gli occhi del musicista c’è la coppia composta da Enrico Ruggeri e Flora Canto. Il primo è un noto cantante e musicista, vincitore di ben due edizioni del Festival di Sanremo e che oramai da anni ha avviato una carriera parallela da presentatore televisivo. La seconda, invece, è un’attrice e comica che ha presenziato a format del calibro de I Fatti Vostri e Tale e Quale Show.

La trasmissione è realizzata presso il CPTV di Milano nello Studio Mecenate 1. Gli autori del format sono Enrico Ruggeri, Ermanno Labianca, Pietro Galeotti, Graziamaria Dragani, Angela Fortunato e Monica Parente. La regia, invece, è di Fania De Risi.

Lo speciale del 17 dicembre

La puntata del 17 dicembre, la prima della seconda edizione de Gli occhi del musicista, è uno speciale natalizio. Il resto della stagione è in onda a partire dal 7 gennaio, in onda tutti i martedì sera, in seconda serata su Rai 2. Le puntate, oltre che in televisione, sono visibili in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play. In totale, sono previsti cinque appuntamenti, ognuno dei quali con un tema specifico.

Per parlare dell’argomento protagonista ci sono, in studio, vari ospiti musicali, ma anche attori, intellettuali e scrittori. Presente sempre il critico cinematografico Paolo Mereghetti, che cura uno spazio in cui indaga i titoli di film. Presente anche un esponente politico, che si mostra in modo inedito, come appassionato di musica o testimone di fatti molto curiosi. In studio c’è un pubblico di giovani, grandi appassionati di musica.

Gli occhi del musicista seconda edizione, gli ospiti dello speciale natalizio

Il tema della puntata de Gli occhi del musicista del 17 dicembre è il Natale. Per parlarne c’è Red Canzian, storico membro dei Pooh ed autore del libro CentoParole. Presente Gerardina Trovato, cantautrice che negli scorsi mesi ha raccontato gli ultimi anni complessi della sua vita. C’è il cantautore Davide Van De Sfroos, oltre al musicista Ambrogio Sparagna. Nell’elenco degli ospiti spiccano anche Mario Venuti e Luca Madonia. Infine, Ruggeri e Canto dialogano con il critico d’arte Vittorio Sgarbi.