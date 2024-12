Cash or Trash XMas Edition 2024, il 19 dicembre primo speciale su NOVE: presente Mara Maionchi

Giovedì 19 dicembre è in onda la prima puntata di Cash or Trash XMas Edition 2024. Lo speciale natalizio del format è trasmesso, su NOVE, a partire dalle ore 21:30 circa.

Cash or Trash XMas Edition 2024, torna lo show per la terza edizione

Dopo il successo ottenuto nel 2022 e nel 2023, torna, per il terzo anno di fila, l’appuntamento con lo speciale natalizio di Cash or Trash. Il celebre game show, prodotto dalla società Blu Yazmine, è condotto, come sempre, da Paolo Conticini. L’edizione al via oggi è composta da due appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa due ore. La prima puntata, come già detto, è proposta oggi, giovedì 19 dicembre. La seconda, invece, è in onda la prossima settimana, nel giorno di Santo Stefano, sempre in prima serata su NOVE.

Dodici mesi fa, Cash or Trash XMas Edition ha convinto una media di oltre 460 mila telespettatori, per una share del 2,6%. Gli ospiti vip che hanno partecipato al programma, in quella occasione, sono stati Fabio Caressa, Vladimir Luxuria, Sara Simeoni e Gabriele Cirilli.

Il meccanismo di funzionamento

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Cash or Trash XMas Edition 2024. Nei due speciali, infatti, il padrone di casa Paolo Conticini accoglie alcuni ospiti vip. Essi portano con sé alcuni oggetti della loro collezione privata. Ogni protagonista, non appena approda nello studio, incontra Alessandro Rosa. Quest’ultimo, grande conoscitore di arte moderna, analizza l’oggetto e gli dà una valutazione economica.

In seguito, Paolo Conticini e il venditore si presentano di fronte agli esperti. Essi, se interessati, si contendono l’oggetto mediante un’asta. Alla fine, il venditore deve scegliere se accettare o rifiutare l’offerta che, alla fine, si è rivelata essere la più alta.

Sono confermati i cinque esperti che, da tempo, animano il programma. In primis c’è Roberta Tagliavini, che gestisce da tempo vari negozi tra Milano e Londra. Ci sono Giano Del Bufalo, amante di reperti storici, e Stefano D’Onghia, perito presso il Tribunale di Verona. Accolta Ada Egidio, che a Roma gestisce una galleria d’arte contemporanea e un negozio di antiquariato. Infine, Paolo Conticini dà il benvenuto ai collezionisti Giovanni De Santis e Federico Bellucci.

Cash or Trash XMas Edition 2024, gli ospiti

Sono quattro i venditori vip presenti a Cash or Trash XMas Edition. Arriva in studio Mara Maionchi, che da sempre ha la passione per il mondo della Corona reale inglese. Attesa La Signora Coriandoli, che porta con sé un antico portafortuna. In studio, infine, l’attrice Veronica Pivetti e l’esperto di musica Riccardo Rossi.