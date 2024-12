Endless Love, la puntata del 19 dicembre: trama, cast e curiosità

Giovedì 19 dicembre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Endless Love. La programmazione tv della soap opera turca prosegue, rigorosamente sulla rete ammiraglia del Biscione, dalle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Endless Love 19 dicembre, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Continuano ad essere ottimi gli ascolti, in prime time, della serie. La scorsa settimana, nonostante l’ottimo risultato di Don Matteo su Rai 1, il titolo ha intrattenuto più di 2 milioni e mezzo di telespettatori, per una share del 13,3%.

Endless Love 19 dicembre, la trama

Nel corso di Endless Love di oggi, giovedì 19 dicembre, Kemal ed Emir arrivano allo scontro. Al centro delle loro discussioni c’è, come sempre, Nihan. Il protagonista, in particolare, ha oramai scoperto che l’antagonista tiene prigioniera Nihan. Non appena viene a sapere il luogo nel quale è nascosta la donna, Kemal si reca subito da lei. Una volta qui, però, incontra Emir, che armato di pistola intima al personaggio principale di stare lontano.

Dopo essere state informate da Kemal, le forze dell’ordine arrivano sul posto. Non avendo un mandato, non possono entrare dentro la casa di Emir, mentre colgono in arresto il protagonista, accusato di aver violato una proprietà privato.

Spoiler finale

Durante la puntata odierna di Endless Love, il protagonista Kemal esce dal carcere dopo poche ore di detenzione. Nonostante ciò che è accaduto, il personaggio principale è determinato a liberare Nihan dalle grinfie di Emir. Per provare a farlo, organizza un astuto piano, che mira ad allontanare dall’abitazione il suo antagonista. Emir, almeno in un primo momento, sembra cadere nel tranello.

Endless Love 19 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli appuntamenti di Endless Love, soap turca il cui nuovo appuntamento è proposto, in prima serata su Canale 5, dalle ore 21:25 ed è visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.