Il Forno delle Meraviglie 2, la puntata del 20 dicembre: tappa sui Colli Senesi

Venerdì 20 dicembre, su Real Time, prende il via Il Forno delle Meraviglie 2. Il format, che riprende dopo il successo dello scorso anno, è in onda dalle ore 21:20 circa.

Il Forno delle Meraviglie 2, non cambia il meccanismo

Al timone de Il Forno delle Meraviglie, anche nella seconda stagione, c’è Fulvio Marino. Grande esperto di panificazione, fra i protagonisti del format È sempre Mezzogiorno su Rai 1, è accompagnato, in ogni puntata, da un ospite vip, grande conoscitore della zona nella quale è ambientato l’appuntamento.

Durante lo show si affrontano tre panetterie, che si fronteggiano in altrettante prove. Nella prima, i concorrenti si cimentano in una realizzazione salata. Nella seconda devono riuscire a convincere Fulvio Marino tramite una preparazione dolce. Infine, nella terza e decisiva manche, gli esperti propongono una specialità della casa, che prende il nome di Prodotto Meraviglia. Il vincitore, oltre al titolo di Miglior panificio della zona, ottiene un assegno pari a 1500 euro in gettoni d’oro.

Ospite dell’esordio è Cristiano Militello

Il primo appuntamento de Il Forno delle Meraviglie 2, al via dalle 21:20 circa su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, è ambientato in Toscana. In particolare, le telecamere del programma si recano nei pressi dei Colli Senesi, un territorio ricco di bellezze naturali e tradizioni culinarie. Al fianco del conduttore, per l’occasione, c’è Cristiano Militello. Comico e cabarettista, è da anni un volto noto della televisione italiana grazie al suo lavoro da inviato di Striscia la Notizia!, dove analizza, con ironia e sarcasmo, il mondo del calcio italiano ed internazionale.

Il Forno delle Meraviglie 2, i protagonisti del primo appuntamento

Nel corso della prima puntata de Il Forno delle Meraviglie 2 è in gara, in primis, il Forno Boboli. Posto nel centro storico cittadino, è stato fondato all’inizio del 1900. Qualche tempo fa, l’attività è rinata grazie all’impegno di alcuni giovani del paese, guidati da Simone. Quest’ultimo dichiara: “Da quando ho 16 anni lavoro nella pizzeria di famiglia, mi sono appassionato del pane, ho iniziato a fare corsi e sono arrivato fino a qui“.

Altro protagonista del format è Il Chicco di Grano di Marco. L’uomo, affiancato dalla compagna, l’ex moglie ed altri parenti stretti, ammette: “Io sto bene solo quando sono dentro il forno, anche perché mi piace vendere cose fatte bene e di qualità“. Marco offre soprattutto prodotti tipici del territorio. Infine, Fulvio Marino assaggio i prodotti del micro-panificio Autoctona di Tommaso. Dopo aver gestito un agriturismo, ha deciso di puntare tutto sui lievitati, stando attento al tema della salvaguardia ambientale.