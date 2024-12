Yellowstone 5, la puntata del 20 dicembre: trama, cast e curiosità

Venerdì 20 dicembre, su Sky Atlantic, riprende Yellowstone 5. La serie tv con protagonista Kevin Costner torna in onda con gli ultimi sei appuntamenti dopo lo stop arrivato lo scorso marzo, a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Yellowstone 20 dicembre, regista e dove è girata

Appartenente al genere drammatico, le società che hanno realizzato la produzione sono Linson Entertainment, Bosque Ranch Productions, Treehouse Films, 101 Studios ed MTV Entertainment Studios. Ideata da Taylor Sheridan e e John Linson, la prima ha firmato anche la sceneggiatura. Fra coloro che hanno curato la regia spiccano Christina Alexandra Voros, Michael Friedman e la stessa Taylor Sheridan. Le riprese si sono svolte soprattutto nei pressi di Park City, nello Stato del Colorado.

La quinta ed ultima stagione del titolo giunge al termine con gli ultimi sei episodi. Essi hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Sky Atlantic, salvo modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nel prime time di venerdì.

Yellowstone 20 dicembre, la trama

Nel corso della puntata di Yellowstone di oggi, venerdì 20 dicembre, John Dutton è morto e, almeno in apparenza, sembra essersi suicidato. Tale ipotesi, però, non convince Kayce e Beth. I figli, allora, decidono di fare irruzione all’interno della casa del padre, per cercare di scoprire qualcosa. Beth, disperata per la morte del genitore, è convinta che l’amato genitore è stato ucciso ed ipotizza che il killer possa essere Jamie.

Rip, intanto, non appena viene a sapere la notizia, decide di lasciare il comando ad Ethan e si precipita sul posto, per stare il più vicino possibile alla moglie.

Spoiler finale

Durante il primo appuntamento della seconda parte di Yellowstone 5, in onda in Italia su Sky Atlantic oggi, venerdì 20 dicembre, Beth prova a ricordare ciò che è avvenuto durante il periodo precedente alla morte del padre. La donna, ben presto, giunge ad una consapevolezza che la turba. Kayce, infine, si rivolge ad un vecchio amico in cerca di informazioni.

Yellowston 20 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della quinta stagione di Yellowstone, che riprende con i nuovi appuntamenti oggi, venerdì 20 dicembre, in onda a partire dalle ore 21:20 circa sulla rete Sky Atlantic.