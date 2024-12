Serie A, la programmazione tv della 17esima giornata: l’Inter e l’Atalanta su Sky

A partire da venerdì 20 dicembre prende il via la 17esima giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo campionato di calcio italiano è visibile in diretta ed in esclusiva solo su DAZN. Su Sky, invece, è possibile assistere in co-esclusiva a soli tre incontri.

Serie A 17esima giornata 2024-2025, gli anticipi

La 17esima giornata di Serie A 2024-2025 parte, come detto, il 20 dicembre, a partire dalle ore 20:45, quando è previsto il fischio di inizio dell’incontro fra l’Hellas Verona e il Milan. I padroni di casa, dopo numerose sconfitte consecutive, sono riusciti a vincere nell’ultimo turno. I rossoneri, invece, nelle ultime cinque uscite hanno vinto una sola volta.

Sabato 21 dicembre, la 17esima giornata di Serie A 2024-2025 procede con altri tre incontri. Alle 15:00, il Torino, undicesimo classificato, cerca i tre punti contro il Bologna, settimo e reduce dal trionfo per uno a zero contro la Fiorentina. Tre ore più tardi, dalle 18:00, il Genoa, fresco dei sei risultati utili consecutivi, accoglie in casa il Napoli di Antonio Conte, secondo in campionato a due punti dalla capolista Atalanta. Infine, alle 20:45, la giornata parte su Sky con il faccia a faccia fra il Lecce e la Lazio.

Gli altri impegni

Domenica 22 dicembre, la 17esima giornata di Serie A va avanti alle 12:3o con l’appuntamento fra la Roma e il Parma. Un incontro, questo, fondamentale per le zone basse della classifica: i giallorossi, infatti, sono dodicesimi con 16 punti, mentre gli ospiti sono quindicesimi a quota 15 lunghezze. Alle 15:00 c’è lo scontro salvezza fra il Venezia e il Cagliari, ovvero i team fermi all’ultimo e al terz’ultimo posto in campionato.

Alle 18:00, sia DAZN che Sky mandano in onda la partita fra la capolista Atalanta e l’Empoli. Poche ore più tardi, alle 20:45, il Monza cerca i tre punti contro la Juventus di Thiago Motta. Infine, lunedì 23 dicembre, alle 18:30 la Fiorentina affronta l’Udinese, mentre alle 20:45 sia DAZN che Sky propongono il confronto fra l’Inter e il Como.

Serie A 17esima giornata 2024-2025, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky durante la 17esima giornata di Serie A.

Lecce-Lazio: Marinozzi e Minotti;

Marinozzi e Minotti; Atalanta-Empoli: Borghi e Dzemaili;

Borghi e Dzemaili; Inter-Como: Gentile e Bergomi.

Queste, invece, sono le voci selezionate da DAZN in vista della 17esima giornata di campionato.