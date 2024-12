Verissimo, gli ospiti del 14 e 15 dicembre: Fiorella Mannoia e Romina Power con Kabir Bedi

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. La trasmissione è visibile, rispettivamente, dalle 16:30 e dalle 16:00. Al timone dello show c’è Silvia Toffanin.

Verissimo 14 15 dicembre, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 14 dicembre intervengono Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. I due parlano della loro esperienza a Striscia la Notizia. Quest’anno, infatti, guidano insieme il telegiornale satirico per il 31esimo anno di fila. Per parlare del loro difficile percorso di vita ci sono Justine Mattera e sua sorella Jessica.

Per il mondo della musica, a Verissimo del 14 dicembre c’è l’artista Alberto Urso. Il cantante ha mosso i suoi primi passi nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Negli ultimi anni, Urso ha ottenuto grande popolarità anche all’estero. In studio l’attrice Alessandra Martines. Cugina di secondo grado di Carla Bruni e Valeria Bruni Tedeschi, ha recitato in alcune produzioni molto apprezzate in Italia, fra cui Caterina e le sue figlie, Les Miserables ed Amnesia.

Direttamente da Uomini e Donne arriva l’ex tronista Teresa Langella, accompagnata dal padre Alessandro. Infine, c’è Camilla Mancini, figlia dell’allenatore di calcio Roberto, per parlare del suo romanzo dal titolo dal titolo Sei una farfalla.

Fiorella Mannoia

Per ciò che concerne la puntata della domenica, durante Verissimo del 15 dicembre è accolta, per la prima volta nella storia dello show, Fiorella Mannoia. L’artista è fra le più apprezzate del nostro paese, avendo firmati canzoni come Quello che le donne non dicono, Come si cambia e Il cielo d’Irlanda. Da qualche tempo è impegnata con la tournée intitolata FiorellaSinfonica: live con orchestra, con la quale si è esibita su alcuni dei palchi italiani più importanti.

Verissimo 14 15 dicembre, Romina Power

A Verissimo di domenica 15 dicembre c’è la cantante Romina Power, affiancata dall’attore Kabir Bedi. Insieme, raccontano la loro amicizia ed il viaggio che, di recente, hanno fatto in India. In programma un momento molto toccante con Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, 15enne vittima di femminicidio.

Dopo un faccia a faccia con Paola Caruso, la conduttrice Silvia Toffanin propone un lungo focus su Amici. Dal talent arrivano, in primis, il coreografo Marcello Sacchetta e la sua compagna Giulia Pauselli, da anni ballerina e professionista nel talent. Infine, ci sono l’ex docente di danza Veronica Peparini e il ballerino Andreas Muller. I due, che formano una coppia anche nella vita, sono reduci dall’esperienza come concorrenti ne La Talpa.