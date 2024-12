The Voice Kids 2024, la vincitrice è Melissa Memeti: chi è, età e quanto ha vinto

Si chiama Melissa Memeti la vincitrice di The Voice Kids 2024. La terza edizione del talent, guidata da Antonella Clerici, è terminata con la finale in onda ieri, venerdì 20 dicembre, in prima serata su Rai 1.

The Voice Kids 2024 Melissa Memeti, chi è la vincitrice

Melissa Memeti, vincitrice di The Voice Kids 2024, ha tredici anni, anche se ne sta per compiere quattordici. La giovane è nata a Casoli, un piccolo borgo situato in provincia di Chieti, in Abruzzo. Nel video di presentazione, la giovane ha confessato che canta da due anni. Ha mosso i primi passi nei karaoke, dove si esibiva in compagnia di due sue grandi amiche. In seguito, i genitori l’hanno convinta a sostenere alcune lezioni di canto. Oltre alla passione per il mondo della musica, Melissa adora il Giappone, sia per la cucina che per i manga. Qualora non riuscisse a diventare cantante, Memeti spera di lavorare come estetista o creatrice di bozzetti per abiti.

Come è andata la finale

Melissa Memeti ha affrontato il percorso nel programma affiancata dalla giudice Loredana Bertè, che dunque trionfa per la seconda volta nel format dedicato ai più piccoli. Durante la finale di ieri, venerdì 20 dicembre, la concorrente è riuscita ad avere la meglio su Maria Sofia Corona, Riccardo Callegari e Niccolò Franceschini, appartenenti rispettivamente ai team di Gigi D’Alessio, Clementino ed Arisa. L’appuntamento conclusivo, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Nella prima manche di ieri, Melissa Memeti ha stupito sia i giudici che il pubblico in studio eseguendo in live la cover di I Have Nothing, hit di Whitney Houston. Nella seconda ed ultima prova, la giovane ha deciso di cantare un suo cavallo di battaglia, ovvero Listen di Beyoncé. La concorrente, avendo trionfato nel format, ha la possibilità di avviare un percorso di formazione professionale.

The Voice Kids 2024 Melissa Memeti, gli ascolti

La finale di The Voice Kids, che ha incoronato Melissa Memeti come vincitrice, ha ottenuto ottimi ascolti. La puntata, infatti, ha convinto 3,7 milioni di telespettatori, per una share del 24,9%. In totale, le sei puntate della terza edizione dello show hanno convinto una media superiore ai 3,6 milioni di persone, con una share del 23,02%. Si tratta del dato più alto mai registrato dal format da quando è in onda nel nostro paese. Lecito, dunque, immaginare che nella prossima stagione televisiva la Rai confermerà la trasmissione.