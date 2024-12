BellaFesta per Fondazione Telethon, Diaco spegna il numeratore Telethon con Tazenda ed Alex Britti

Domenica 22 dicembre, su Rai 1, è in onda lo show evento dal titolo BellaFesta per Fondazione Telethon. Il format, spin off di BellaMa, è visibile dalle 21:25 circa.

BellaFesta per Fondazione Telethon, la chiusura della Maratona Telethon

Al timone di BellaFesta per Fondazione Telethon, così come accade nello show da cui prende spunto, c’è Pierluigi Diaco. Per quest’ultimo si tratta dell’esordio da presentatore nella prestigiosa fascia oraria della prima serata della rete ammiraglia della TV di Stato. Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time.

Il programma, rigorosamente in diretta, ha il compito di chiudere la Maratona Telethon. In particolare, Diaco spegne il numeratore, che da una settimana tiene conto, in tempo reale, dei fondi donati dagli italiani.

Il tema è Dal dolore alla gioia

Il tema portante di BellaFesta per Fondazione Telethon è Dal dolore alla gioia. Un argomento, questo, che è in linea con la missione di Telethon, che negli ultimi 35 anni, grazie alla ricerca scientifica contro le malattie rare, ha sostenuto oltre 3 progetti e 1700 ricercatori, studiando più di 600 malattie.

Durante la puntata di BellaFesta presenziano, in studio, vari ospiti. Essi hanno aderito all’appello di Diaco e Telethon ed hanno scelto di partecipare, regalando al pubblico a casa un’esibizione. A tal proposito ci sono i Tazenda con Alberto Bertoli, figlio del grande Pierangelo, con il quale la band ha portato al successo Spunta la luna dal monte. Presente Alex Britti, fra i protagonisti de L’Anno che verrà su Rai 1, e Drupi.

Ad arricchire la serata c’è anche Paolo Belli e la sua Paolo Belli Big Band, reduci dal successo di Ballando con le stelle. Ci sono, infine, i cantanti Michele Zarrillo e Fausto Leali.

BellaFesta per Fondazione Telethon, il ricordo di Papa Giovanni Paolo II e Sammy Basso

Nel corso di BellaFesta per Fondazione Telethon, Diaco accoglie Don Walter Insero. A quest’ultimo sono affidati due momenti molto toccanti, ovvero il ricordo di Papa Giovanni Paolo II e di Sammy Basso, scomparso poche settimane fa. Il padrone di casa, poi, intervista Valeria Fiorito, la ragazza che ha ricevuto il midollo spinale da Fabrizio Frizzi, a cui sono dedicati gli studi Dear della Rai dai quali è in onda lo show.

Infine, Pierluigi Diaco dà spazio ai membri del cast fisso di BellaMa. Per questo ci sono Nancy Brilli, Roberta Capua, Antonella Elia, Rita Forte, Oreste Gaudio e Valeria Marini. Con loro anche Memo Remigi, Domenico Restuccia, Rosa Sorrentino e Manuela Villa.