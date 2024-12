Stasera in tv domenica 22 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 22 dicembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 22 dicembre, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il varietà BellaFesta. La 35° edizione di Telethon si chiude con una puntata speciale di “BellaMa’”, condotta da Pierluigi Diaco, che è interamente dedicata al sostegno della ricerca scientifica sulle malattie generiche rare. Fino al 31/12 è attivo il numero solidale 45510 e, solo con carta di credito, il numero verde 800113377.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Neanche lo spirito del Natale riesce ad intenerire Sigfrido Ranucci, pronto anche stasera a denunciare, con le inchieste dei suoi inviati, il malaffare, la corruzione, gli sprechi, la violazione dei diritti umani, di quelli animali e la deturpazione dell’ambiente. La serata si apre alle 20.30 con “Lab Report”.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Come sarà il Natale degli italiani? Se ne pala questa sera nel programma di Giuseppe Brindisi che ogni domenica approfondisce politica, economia, cronaca e attualità con uno spazio ormai fisso dedicato alle vittime di chirurghi negligenti. “Zona bianca” resta in onda per tutto il periodo festivo.

Su Italia 1, alle 21.20, la prima puntata della fiction Sono Lillo. Lillo (Pasquale Petrolo) si trova invischiato in una situazione complicata, l’ennesima da quando ha creato Posaman. Stavolta è Sergio, il suo migliore amico e agente, la causa di tutti i suoi guai. Per Marzia, che ha condiviso più di 20 anni, è la goccia che fa traboccare il vaso.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Questa sera ultima puntata in diretta per il 2024 del seguitissimo programma di Fabio Fazio. Per domenica prossima è previsto un “meglio di” della stagione appena trascorsa mentre in studio si tornerà dal 19 gennaio.

Su Real Time, alle 21.15, il reality Il Castello delle Cerimonie. Oggi è una giornata speciale al Castello. Infatti fervono i preparativi per un doppio evento: il sessantesimo compleanno di Donna Imma e il trentesimo di Jessica. Tra musica e balli, sarà proprio una grande festa tra amici e parenti.

I film di questa sera domenica 22 dicembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Varante Soudjian, Walter, con Issaka Sawadogo. Per Goran e la sua squadra di scagnozzi tutto è ben organizzato per un nuovo colpo: basta infatti entrare in un ipermercato di notte e svaligiare una gioielleria. Non hanno però fatto i conti con Walter.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico, di Alejandro G. Inàrritu, Revenant – Redivivo, con Leonardo DiCaprio. L’esploratore Hugh Glass viene ferito gravemente da un orso. Abbandonato dai compagni, che gli uccidono il figlio indiano, Hugh si riprende miracolosamente e medita vendetta.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2010, di David Slade, The Twilight saga: Eclipse, con Robert Pattinson, Kristen Stewart. Bella vorrebbe sposare Edward ma Jacob, innamorato di lei, cerca di dissuaderla. Intanto Victoria ha radunato un esercito di vampiri per annientare l’odiata nemica.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Gary Ross, Ocean’s 8, con Sandra Bullock. Debbie Ocean, ex galeotta e sorella el noto ladro Danny, ha architettato un grosso colpo: rubare una preziosissima collana durante un galà al Metropolitan Museum. E come complici vuole sei donne.

Su Iris, alle 21.15, il film storico del 1998, di Shekhar Kapur, Elizabeth, con Cate Blanchett, Joseph Fiennes. Il film racconta l’ascesa al potere di Elisabetta I, figlia ripudiata di Enrico VIII e Anna Bolena. Salita al trono d’Inghilterra nel 1558, si rivelò un’abile, giusta e saggia sovrana.

Su La 5, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Paul Feig, Last Christmas, con Henry Golding, Emilia Clarke. Dopo tante scelte sbagliate, Kate accetta un impiego come aiutante di Babbo Natale in un grande magazzino. Qui conosce Tom e, grazie a lui, dà una svolta alla propria vita.

Stasera in tv domenica 22 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Alexander Payne, The Holdovers – Lezioni di vita, con Da’Vine Joy Randolph. New England. Paul, scontroso professore, deve sorvegliare gli studenti rimasti al campus per le vacanze di Natale. Stringerà un insolito legame con uno di loro e con la cuoca della scuola.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di J.C. Chandor, Margin Call, con Kevin Spacey. 2008. Sam, broker a Wall Street, deve fare i conti con la sua coscienza. I vertici della società d’investimenti per cui lavora, infatti, vogliono attuare un piano ai limiti della truffa per evitare il fallimento.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2002, di Chris Columbus, Harry Potter e la camera dei segreti, con Daniel Radcliffe. Secondo episodio della saga fantastica. Durante l’estate, Dobby scongiura Harry Potter di non tornare alla Scuola di Magia o rischierà la vita. Ma il maghetto non cede.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Edward Zwick, Jack Reacher – Punto di non ritorno, con Tom Cruise. L’ex investigatore militare Jack Reacher torna in Virginia per aiutare Susan Turner, maggiore dell’esercito e sua amica, accusata di spionaggio. Farà di tutto per dimostrare la sua innocenza.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2011, di Neil Burger, Limitless, con Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish. Eddie Morra, scrittore in crisi, assume una droga che esalta le capacità intellettive. In breve diventa un asso della finanza, ma iniziano a manifestarsi anche degli effetti collaterali.