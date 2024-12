Tradimento, la puntata del 22 dicembre: trama, cast e curiosità

Domenica 22 dicembre, Canale 5 propone una nuova puntata di Tradimento. La serie tv, appartenente al genere drammatico, è proposta in prima serata, dalle 21:25.

Tradimento 22 dicembre, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione ideata e girata in Turchia, dove è divenuta nota con il titolo originale Aldatmak. La società che ha curato la realizzazione è la Tims&B Productions. In patria ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV ed ha ottenuto un ottimo successo, sia di critica che di pubblico.

Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu.

Tradimento 22 dicembre, la trama

Nel corso di Tradimento di oggi, domenica 22 dicembre, Tarik parla con Oltan e confessa che Ozan ha investito tutti i suoi soldi in un fondo in Corea. Per tale motivo, la somma di denaro non può essere toccata per almeno due settimane. Oltan e Tolga, però, non credono a tale versione e si convincono che Ozan ha mentito.

Nazan, intanto, decide di fare una sorpresa ad Ozan e per questo motivo va a trovarlo a lavoro. Una volta giunto sul posto, però, apprende una notizia molto importante: l’uomo, infatti, si è dimesso oramai da tempo, ma non le aveva detto nulla.

Spoiler finale

In seguito, durante la puntata odierna della soap opera turca Tradimento, Nazan, dopo aver avvistato Tarik sul balcone di casa insieme a Yesim, decide di parlare con Guzide. In particolare, tenta di convincerla a sorprendere l’uomo in flagranza di adulterio. La protagonista, seppur non è molto convinta, acconsente.

Infine, Oylum continua ad essere sotto processo per un incidente stradale. La ragazza è stata accusata ingiustamente e la sua detenzione prolungata è dovuta alla posizione politica della controparte. Tolga, dopo tanti sforzi, riesce ad ottenere le riprese delle telecamere di videosorveglianza che dimostrano l’innocenza di Oylum e li consegna subito a Guzide.

Tradimento 22 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è in onda oggi, domenica 22 dicembre, dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.