Cena di Natale, su Rai 1 la serata evento con Antonella Clerici: gli ospiti, da Fagnani a Morandi

Antonella Clerici, lunedì 23 dicembre, è al timone di Cena di Natale. La serata evento, produzione originale della Direzione Intrattenimento Prime Time e di Stand By Me, è visibile dalle 21:25 circa.

Cena di Natale, è celebrato l’inizio delle festività

Con Cena di Natale, la TV di Stato decide di celebrare l’inizio delle festività, con una prima serata ricca di divertimento e musica, senza trascurare le tante tradizioni che contraddistinguono il nostro paese. Il format si svolge presso gli studi Rai di Via Mecenate e, oltre che in televisione, è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Sono tantissimi gli ospiti presenti durante Cena di Natale. In primis, Antonella Clerici accoglie il collega Stefano De Martino, che dallo scorso settembre è il conduttore di Affari Tuoi, game show che ottiene quotidianamente dati Auditel da record. Il presentatore firma un’esibizione inedita in compagnia di Gianni Morandi, cantautore che lo scorso 11 dicembre ha festeggiato gli 80 anni.

I collegamenti con Alberto Angela e Francesca Fagnani

Durante Cena di Natale, le risate sono assicurate grazie agli interventi dell’attrice comica Katia Follesa. Per il mondo della musica arrivano, in studio, i dodici piccoli finalisti di The Voice Kids. Lo show musicale, guidato da Antonella Clerici, è terminato il 20 dicembre. Atteso Nek, che da gennaio conduce, insieme a Bianca Guaccero, il format Dalla strada al palco, giunto alla quarta edizione e che ha ottenuto la promozione su Rai 1. Inoltre, c’è Paola Iezzi, membro del duo Paola e Chiara e che ha rilasciato il brano da solista dal titolo Club Astronave.

Nella serata, Antonella Clerici effettua alcuni collegamenti da Roma, dove sono presenti altri due ospiti. Il primo è il divulgatore scientifico Alberto Angela, che racconta la storia del presepe napoletano del Settecento della Basilica dei Santi Cosma e Damiano. La seconda è Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve dialoga con il Cardinale Mauro Gambetti. Insieme a lui parla dell’imminente apertura della Porta Santa della Basilica e dell’inaugurazione del Giubileo.

Cena di Natale, le tradizioni culinarie

Infine, a Cena di Natale ha ampio spazio il mondo della cucina. L’attore e regista Alessandro Siani parla dell’importanza della cucina italiana nel mondo. Enzo Miccio, invece, dà al pubblico preziosi consigli per allestire una tavola perfetta. Infine, è dato spazio a Massimo Bottura, ambasciatore delle Nazioni Unite per gli obiettivi mondiali di sviluppo sostenibile. Con il pluripremiato chef sono realizzate alcune delle ricette principali del periodo natalizio.