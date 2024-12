Piedone Uno sbirro a Napoli episodio Anema e Core: trama, cast e finale

Lunedì 23 dicembre, con la puntata dal titolo Anema e Core, giunge al termine la prima stagione di Piedone Uno sbirro a Napoli. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è in onda, dalle 21:25 circa, su Sky Cinema Uno e Sky Investigation, reti visibili rispettivamente sui canali 301 e 114 di Sky.

Piedone Uno sbirro a Napoli Anema e Core, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione della fiction sono Titanus Production, Wildside e Sky Studios. La regia è curata da Alessio Maria Federici, dietro la macchina da presa di tutti gli appuntamenti della stagione. La sceneggiatura è scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino e Peppe Fiore. Le riprese si sono svolte a Napoli, dove è ambientata anche la trama.

Con l’episodio di oggi, come già detto, giunge al termine la fiction. Essa, fra le novità dei palinsesti autunnali di Sky, ha ottenuto buoni riscontri sia da parte del pubblico che della critica. Al momento, non è chiaro se ci sarà o meno una seconda stagione, ma è lecito immaginare che il titolo possa avere nuovi appuntamenti.

Piedone Uno sbirro a Napoli Anema e Core, la trama

Durante Anema e Core di Piedone Uno sbirro a Napoli, i protagonisti lavorano ad un nuovo, intricato caso. L’ispettore Vincenzo Palmieri e la commissaria Sonia Ascarelli ricevono la denuncia di un giovane ragazzo, che è preoccupato in quanto non riesce a mettersi in contatto con la mamma.

Gli inquirenti prendono sul serio la questione e si mettono subito alla ricerca della donna, che sembra essere scomparsa nel niente. Ben presto, Sonia e Vincenzo, affiancati dall’ispettore aggiunto Michele Noviello, arrivano ad una svolta inaspettata, che li porta ad indagare sugli ambienti di lusso della città.

Spoiler finale

Intanto, dopo la trasferta ad Amburgo della scorsa settimana, Palmieri sembra essere diverso, decisamente più turbato del solito. Il protagonista è determinato a chiudere una volta per tutte la questione relativa a Iodice: l’ispettore lo vuole trovare e consumare, finalmente, la sua vendetta.

Piedone Uno sbirro a Napoli Anema e Core, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della miniserie Piedone Uno sbirro a Napoli, il cui ultimo appuntamento è visibile oggi, lunedì 23 dicembre, dalle ore 21:15 circa su Sky Cinema Uno e Sky Investigation.