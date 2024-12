Zecchino d’Oro speciali natalizi 2024, gli ospiti e gli orari della Vigilia e di Natale

Martedì 24 e mercoledì 25 dicembre 2024, nel giorno della Vigilia e di Natale, sono in onda due speciali natalizi dello Zecchino d’Oro. Entrambi sono trasmessi su Rai 1.

Zecchino d’Oro speciali natalizi 2024, al timone Cristina D’Avena e Paolo Belli

I due speciali natalizi dello Zecchino d’Oro si svolgono, entrambi, presso il celebre Antoniano di Bologna. Al timone degli appuntamenti c’è la coppia composta da Paolo Belli e Cristina D’Avena. La puntata del 24 dicembre prende il via alle 14:10. Quella del 25 dicembre, invece, parte alle ore 09:40.

Insieme ai padroni di casa, in tutti e due gli appuntamenti ci sono i volti social della manifestazione canora, ovvero Mìmi e Nartico. Ad accompagnare le esibizioni, come da tradizione del format, c’è il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Gli ospiti del 24 dicembre

Durante lo speciale del 24 dicembre dello Zecchino d’Oro presenzia il puppet Nunù. Il già citato Piccolo Coro dell’Antoniano, guidato dal Maestro Peppe Vessicchio, si esibisce con un brano inedito dal titolo Natale da Re. Con video e contributi, è omaggiata la storia della Rai e della kermesse canora, entrambi nati nel 1954.

In studio c’è il piccolo Simone. Quest’ultimo, due anni fa, è stato ricoverato per curare la leucemia al Centro Maria Letizia Verga di Monza. Durante la degenza ha coronato il sogno di incontrare Achille Lauro, con cui ha scritto il singolo Le Foglie, che Simone canterà per la prima volta. Sono protagonisti vari artisti che hanno gareggiato nell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro. In primis la vincitrice Anna Sole, autrice di Diventare un albero. Con lei attesi Gabriele e Beatrice con Per un pezzetto di terra, Maddalena con La bugia e Carlotta con Il leone piagnone. I conduttori accolgono Davide, che canta Il magico viaggio di Marco Polo insieme alla piccola Zhong Shu Qi del gemellato Coro Hydrangea di Shanghai.

Presenti, infine, Enrico Galiano, insegnante e volto noto sul web, i Disco Club Paradiso con la loro versione di Santa Claus is coming to town e Le Verdi Note. Il coro dei giovani dell’Antoniano, diretto da Fabiola Ricci, interpreta Oh Happy Day.

Zecchino d’Oro speciali natalizi 2024, i protagonisti del 25 dicembre

Nello speciale dello Zecchino d’Oro in onda il giorno di Natale c’è Chiara Maci con la figlia Bianca. Le due danno consigli su come decorare, in allegria, i biscotti natalizi. Barbara Giulinietti racconta in che modo si possono preparare dei divertenti segnaposto. Il cantante Virginio, affiancato dal Piccolo Coro dell’Antoniano, propone Il Natale di Francesco. Direttamente dall’ultima edizione, infine, ci sono Kira e Francesco con Jingle band e Vittorio con Gol! L’amicizia fa festa.