Vasco Rossi I magnifici 7 documentario su Canale 5: i concerti di giugno a San Siro

Sabato 28 dicembre, Canale 5 trasmette Vasco Rossi I magnifici 7. Il documentario è proposto, dalla rete ammiraglia del Biscione, dalle ore 21:20 circa.

Vasco Rossi I magnifici 7, regista e dove è girata

Vasco Rossi I magnifici 7 è una produzione originale delle società Giamaica e Sudovest Produzioni. Scritto da Pamela Maffioli, Tommaso Cennamo e Chiara Di Giambattista, l’autore del film è Giorgio Verdelli, che ha curato anche la regia. In quest’ultimo ruolo, oltre a lui, ha lavorato Ramona Di Marco. Il montaggio è di Vitaliano Murdocco. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity. Il narratore della pellicola è l’attore Claudio Amendola.

Vasco Rossi I magnifici 7, la trama

Durante Vasco Rossi I magnifici 7 sono mostrate le immagini migliori dei concerti che il rocker di Zocca ha svolto lo scorso giugno a San Siro. Si tratta di sette date, tutte sold out e che aumentano il record di Vasco, che ora conta in carriera ben 36 concerti da tutto esaurito al Meazza. In totale, la scorsa estate, lo stadio di Milano ha accolto oltre 400 mila persone, provenienti da ogni parte d’Italia.

Le telecamere del docu si concentrano, in primis, sul lavoro dei tecnici. Essi, grazie ad un impegno costante permettono la buona riuscita dello spettacolo. In seguito, è possibile godersi le esibizioni dal vivo di alcune delle hit più belle del cantautore. In scaletta, fra le altre, ci sono Albachiara, Se ti potessi dire, Siamo solo noi, Gli sbagli che fai, Vita spericolata, Basta poco e Quanti anni hai.

Le parole di amici e colleghi

Durante I magnifici 7 è raccolta la testimonianza dei tanti vip, amici e colleghi, che sono giunti a San Siro per assistere agli show di Vasco. Fra gli altri, ci sono Eros Ramazzotti, Gazzelle, Roberto Bolle, Emma, Noemi, Luca Argentero, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Olly e Giuseppe Fiorello.

Vasco Rossi I magnifici 7, l’intervista al rocker

Infine, durante I magnifici 7, il regista effettua, all’interno dello stadio vuoto, una lunga intervista a Vasco. Quest’ultimo, come anticipato da Mediaset, afferma: “Mi piace pensare di essere la voce di chi non ha voce. Io sono la voce delle persone umili, normali, che hanno migliaia di problemi. Io sono la loro voce e, alla fine, ci sentiamo tutti un po’ meglio. Di errori nella vita ne ho fatti tanti e raccontarli mi ha liberato. Raccontando le mie debolezze pensavo di sfogarmi da solo e invece è successa una cosa straordinaria: quando le racconto, chi le ha dentro di sé si sente rappresentato“.