Amore alla prova La crisi del settimo anno, l’edizione 2025: quando inizia, le coppie, Belen Rodriguez

Mercoledì 1° gennaio inizia, su Real Time, Amore alla prova La crisi del settimo anno 2025. La trasmissione, che dà il via al nuovo anno sulla rete Discovery, è in onda in prima serata, dalle 21:15.

La grande novità di Amore alla prova La crisi del settimo anno è rappresentata dalla conduzione. Il programma, infatti, ha debuttato su Real Time l’anno scorso e la padrona di casa, in quella occasione, era Giulia De Lellis.

Quest’ultima, a partire dalla nuova edizione al via il 1° gennaio 2025, è sostituita da Belen Rodriguez. Per lei, quello con lo show è il primo impegno da quando ha ufficializzato l’addio a Mediaset e il passaggio al gruppo Discovery.

Al suo fianco, Belen Rodriguez può contare sulla presenza di Maria Luigia Augello, esperta psicologa e sessuologa, che dà una mano ai concorrenti. Il programma è prodotto da Banijay Italia. Al momento, sono previsti cinque appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di un’ora circa.

Come funziona il format

Dovrebbe rimanere invariato il meccanismo di funzionamento di Amore alla prova La crisi del settimo anno. Quattro coppie di fidanzati in crisi accettano di partecipare all’esperimento, mettendo alla prova il loro amore. La speranza è che, al termine delle due settimane di show, i concorrenti siano in grado di risolvere i loro problemi di gelosia e di comunicazione. Alla fine, infatti, fidanzati e fidanzate devono scegliere se lasciarsi o portare avanti la relazione.

Come riporta il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ad Amore alla prova presenziano Esmeralda e Davide. Entrambi di Crotone, lei ha 27 anni ed è una cassiera, lui è uno store manager ed ha 28 anni. Stanno insieme da tre anni, ma sono in crisi a causa della gelosia della donna, che vorrebbe maggiori rassicurazioni. L’uomo, invece, desidera avere più libertà.

Da Roma ci sono la studentessa 24enne Giulia e Marco, 29enne responsabile della gestione di B&B. I loro problemi sono causati dalle differenze caratteriali: lui ha un atteggiamento dominante, mentre lei mostra, molto spesso, tante fragilità. Nonostante il sentimento, la loro storia d’amore sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno.

Belen Rodriguez, nella nuova edizione di Amore alla prova La crisi del settimo anno, accoglie Claudia e Maurizio. Entrambi di Ciampino, la prima è una impiegata di 47 anni, il secondo è un consulente finanziario di 52 anni. Hanno un passato tormentato, fatto di tradimenti e gelosie.

Infine, ci sono Lucrecia e Tommaso, di Firenze. Lei ha 41 anni e vende prodotti per la cura del corpo. Lui ha 42 anni ed è dipendente nell’azienda di famiglia. Formano una coppia da nove anni. Dopo un aborto, sono entrati in crisi: la donna sperava di ricevere dal compagno maggior supporto in un momento tanto difficile.