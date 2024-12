L’Anno che verrà 2024, il cast: l’attesa del nuovo anno con Ricchi e Poveri, Diodato e Big Mama

Martedì 31 dicembre, su Rai 1, è riconfermato il tradizionale appuntamento con L’Anno che verrà 2024. Il format prende il via alle ore 21:00, subito dopo la fine del consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’Anno che verrà 2024, conduce Marco Liorni

La principale novità de L’Anno che verrà 2024 è rappresentata dal conduttore. Quella in onda oggi è la ventiduesima edizione dello show. Esso, dal 2015 allo scorso anno, è stato condotto da Amadeus. Quest’ultimo, negli scorsi mesi, ha ufficializzato il passaggio a Discovery. Per tale motivo, la diretta odierna è guidata da Marco Liorni, fra i volti di punta dell’intrattenimento della TV di Stato, dove guida, tutti i giorni, il game show L’Eredità.

Mediante L’Anno che verrà, la rete ammiraglia Rai accompagna i milioni di telespettatori verso il nuovo anno. Gli ingredienti principali della diretta sono la musica, la comicità e lo spettacolo. Coloro che hanno realizzato il format sono la Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria. Inoltre, è prezioso il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Lo show da Piazza Indipendenza di Reggio Calabria

L’Anno che verrà 2024 si svolge nella centrale Piazza Indipendenza di Reggio Calabria, in Calabria. La regione, per la prima volta, ospita il programma. Quest’ultimo, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Inoltre, è possibile seguire il format in live su Rai Radio 1. Qui, gli speaker che conducono lo show sono Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola. Attesi degli spazi dedicati alle bellezze naturali e culturali della Calabria. Tali monumenti sono mostrati da Gabriele Vagnato, padrone di casa di Playlist su Rai 2, e da Linda Pani e Greta Zuccarello, le professoresse de L’Eredità.

L’Anno che verrà 2024, il cast

Molto folto il cast degli artisti presenti durante L’Anno che verrà 2024. In primis ci sono Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo e Cristiano Malgioglio, reduce dall’esperienza di successo da giudice di Tale e quale show. Attesi, poi, Big Mama, Sal Da Vinci, Rettore, Clementino, Romina Power ed Ermal Meta.

Il conduttore Marco Liorni attende la mezzanotte in compagnia di Alex Britti, Leo Gassman, Sandy Marton, Los Locos, Alma Manera ed Agostino Penna. Infine, sale sul prestigioso palco anche Nino Frassica. Il comico, fra i protagonisti di Don Matteo, è accompagnato dalla sua Los Plaggers Band.