Capodanno in Musica 2024, il cast: Panicucci e Rovazzi accolgono Gigi D’Alessio e i ragazzi di Amici

Martedì 31 dicembre,Canale 5 trasmette la serata evento Capodanno in Musica 2024. La rete ammiraglia del Biscione propone il programma dalle ore 21:00 circa, prendendo il via subito dopo la fine del tradizionale Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Capodanno in Musica 31 dicembre 2024, chi sono i conduttori

Quella del 2024 è, per Capodanno in Musica, l’ottava edizione. Il format, infatti, ha esordito nel 2013, ma a causa dei bassi ascolti non è stato ric0nfermato. Qualche anno più tardi, nel 2017, lo show è stato riproposto su Canale 5 e, da quel momento in poi, ha sempre occupato la collocazione della prima serata del 31 dicembre.

Per la settima volta, la conduttrice dell’evento è Federica Panicucci. La presentatrice, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni con Mattino 5 News, è affiancata, per la prima volta, da un co-conduttore. In tale ruolo c’è Fabio Rovazzi, artista amato dai più giovani e negli ultimi tempi giurato di Io Canto Generation ed Io Canto Family.

Lo show in onda dal centro di Catania

Per la prima volta, Capodanno in Musica si svolge in Sicilia. In particolare, il grande concertone della fine dell’anno è ambientato nella centrale Piazza del Duomo di Catania, città capoluogo della regione. Negli ultimi due anni consecutivi, lo show era ambientato a Genova, presso Piazza De Ferrari.

Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity. Inoltre, la manifestazione canora è ascoltabile in diretta radiofonica. A tal proposito, i punti di riferimento sono Radio 105, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.

Capodanno in Musica 31 dicembre 2024, il cast

Sono tanti gli artisti che animano la serata di Capodanno in Musica 2024. I conduttori, in primis, accolgono, in qualità di ospite speciale, il cantautore Gigi D’Alessio. Quest’ultimo è supportato, durante la diretta, dal figlio LDA. Le migliaia di persone in piazza, poi, hanno la possibilità di cantare le hit del duo Paola e Chiara, che hanno firmato tormentoni come Vamos a bailar e Furore. C’è Umberto Tozzi, che in carriera ha lanciato successi del calibro di Gloria, Stella sai, Gente di mare e Ti amo.

Ci sono Mietta, Marco Masini, Orietta Berti, Riccardo Fogli, Ivana Spagna, Baby K e Paolo Meneguzzi. Panicucci e Rovazzi danno spazio a Riki, Alberto Urso, Berna, Cioffi, Grelmos, Ludwing e Vida Loca. In collegamento da Insieme nel 2025, show organizzato a Bari da Radio Norba, ci sono Michele Bravi ed Emma Marrone. Infine, si esibiscono i concorrenti della scuola di Amici di Maria De Filippi.