Stasera in tv martedì 31 dicembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 31 dicembre 2024. Su Rai2, il film Gli Aristogatti. Su Rete 4, il film con Brad Pitt, George Clooney, Ocean’s Eleven.

Stasera in tv martedì 31 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.00, il programma musicale L’anno che verrà. Reggio Calabria ospita il tradizionale show musicale che saluta l’arrivo del nuovo anno. Sul palco Marco Liorni presenta le esibizioni di artisti come Anna Oxa, Ricchi e Poveri, Alex Britti, Romina Power, Donatella Rettore, Clementino, Big Mama, Nino Frassica, Ermal Meta e Cristiano Malgioglio.

Su Rai5, alle 21.25, il programma musicale San Silvestro con la Sudtirol Filarmonica. Dalla Sala Gustav Mahler di Dobbiaco, la Sudtirol Filarmonica diretta da Michael Pichler propone l’Ouverture romantica, di Thuille; Don Juan, di Strauss; Rapsodie espagnole e La valse, di Ravel.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.00, il programma musicale Capodanno in musica. Anche su Canale 5 il 2024 si conclude in musica con l’ormai tradizionale concerto di fine anno condotto da Federica Panicucci. Questa edizione è ospitata da Catania, in Piazza Duomo. Tra gli artisti sul palco, Gigi D’Alessio, Marco Masini, Mietta, Paola e Chiara, Umberto Tozzi e Riccardo Fogli.

Su Nove, alle 21.30, il programma musicale Tutti cantano i Queen. Una imperdibile serata evento per vivere due tra i più iconici concerti dei Queen, il grande gruppo rock band britannico: il Live a Wembley Stadium del 1986 e il Freddie Mercury Tribute Concert del 1992 tenutosi nello stesso luogo.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. A Roma, gli agenti immobiliari Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu devono trovare la casa che meglio si adatta alle esigenze di una giovane coppia romana. Chi di loro tre vincerà la sfida soddisfacendo i clienti?

I film di questa sera martedì 31 dicembre 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film di animazione del 1970, di Wolfgang Reitherman, Gli Aristogatti. Un’eccentrica miliardaria parigina vuole lasciare l’eredità all’aristocratica gatta Duchessa e ai suoi tre cuccioli: Bizet, Matisse e Minou. Così facendo scatena l’invidia del maggiordomo Edgar, che rapisce i mici e se ne sbarazza. I nobili gatti incontrano Romeo, un randagio dal cuore d’oro, che li aiuterà.

Su Rai3, alle 21.05, il film commedia del 1988, di Roberto Benigni, Il piccolo diavolo, con Roberto Benigni, Walter Matthau. Roma. Il sacerdote americano Maurizio (Walter Matthau) viene chiamato per praticare un esorcismo. Durante il rito si palesa un diavoletto (Roberto Benigni) che si fa chiamare Giuditta, come la sua “vittima”, e non vuole tornare all’Inferno. Il prete è costretto a rincorrerlo in lungo e in largo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2017, di Luc Besson, Valérian e la Città dei Mille Pianeti, con Dane DeHaan, Cara Delevingne. Anno 2740. Gli agenti Valérian e Laureline vengono inviati in missione ad Alpha, la Città dei Mille Pianeti: devono fare di tutto per salvare il popolo dei Mul da una forza distruttrice.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2001, di Steven Soderbergh, Ocean’s Eleven, con Brad Pitt, George Clooney. Uscito di prigione, Danny Ocean (George Clooney) progetta di rapinare il caveau di tre casinò di Las Vegas gestiti da Terry Benedict, compagno della sua ex moglie Tess. Per mettere a segno il colpo, Danny contatta il fedele amico Rusty e con lui mette in piedi una banda di 11 elementi.

Italia 1 – La7 – 20 Mediaset – Iris

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 1996, di Roland Emmerich, Independence Day, con Jeff Goldblum, Bill Pullman. Nel weekend del 4 luglio, una razza aliena giunge sulla Terra con l’intenzione di conquistarla. Quando gli extraterrestri radono al suolo alcune delle principali città del pianeta, il destino dell’umanità è affidato al coraggio di pochi uomini, come il capitano americano Steven Hiller (Will Smith).

Su La7, alle 21.00, il film drammatico del 1967, di Stanley Kramer, Indovina chi viene a cena? con Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Sidney Poitier, Katharina Houghton. Matt e Christina Drayton sono due coniugi dalla mentalità aperta. Ma quando la figlia Joey presenta loro il promesso sposo, un brillante medico di colore, le loro sicurezze vacillano.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film fantastico del 2009, di Zack Snyder, Watchmen, con Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan. In un’America immaginaria dove il presidente degli Stati Uniti è ancora Nixon, i supereroi chiamati Watchmen sono stati messi al bando. Ma c’è una crisi nucleare alle porte.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Christopher Nolan, The Prestige, con Hugh Jackman, Christian Bale. Nella Londra a cavallo tra Ottocento e Novecento, due celebri maghi si sfidano a colpi di trucchi e inganni. Una rivalità che ben presto si trasforma in ossessione.

Stasera in tv martedì 31 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Giovanni Veronesi, Romeo è Giulietta, con Pilar Fogliati. Determinata ad ottenere una parte nel “Romeo e Giulietta” di un grande regista, da cui è stata esclusa per un errore del passato, Vittoria decide di camuffarsi da uomo e di proporsi per il ruolo di Romeo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1980, di John Landis, The Blues Brothers, con John Belushi, Dan Aykroyd. Per evitare la chiusura dell’orfanotrofio in cui sono cresciuti, i fratelli Jake e Elwood devono procurarsi cinquemila dollari. Rimettono così in piedi la loro vecchia banda musicale.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film documentario del 2022, di Eran Creevy e Giorgio Testi, Harry Potter: Return to Hogwarts, con Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint. Per celebrare i 20 anni dell’uscita del primo film, Daniel Radcliffe, i registi e gli altri protagonisti si riunirono nei luoghi più iconici di tutte le pellicole della saga.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Chad Stahelski, John Wick 4, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne. John Wick trova una via per sconfiggere la Gran Tavola. Prima di guadagnare la libertà deve, però, affrontare molti ostacoli e un nuovo nemico che ha potenti alleanze nel mondo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2024, di Robert Salerno, Here after – L’aldilà, con Freya Hannan-Mills. L’adolescente Robin sviluppa un comportamento inquietante dopo un’esperienza di premorte. La madre è convinta che la ragazza abbia condotto con sé uno spirito maligno.