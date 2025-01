MasterChef Italia, la puntata del 2 gennaio: esordisce la Red Mystery Box

Giovedì 2 gennaio, su Sky Uno, è in onda un nuovo appuntamento di MasterChef Italia. Il programma è trasmesso dalle 21:15, sulla rete visibile sul canale 108 di Sky.

MasterChef Italia 2 gennaio, i giudici

MasterChef Italia, giovedì 2 gennaio, ha come protagonisti i sempre tanto temuti giudici. Essi sono Antonino Canavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, veterano del format, al quale partecipa sin dalla prima edizione. La trasmissione, Sky Original realizzata dalla società Endemol Shine Italia, è fruibile anche in diretta streaming tramite Now TV e l’applicazione Sky Go. Inoltre, la puntata odierna è sempre visibile on demand.

Sono buoni gli ascolti dell’edizione attualmente in programmazione. La puntata della scorsa settimana, infatti, ha convinto 820 mila telespettatori, per una share del 4,4%. Un dato, questo, più alto rispetto all’appuntamento precedente ed in linea con i risultati della passata stagione. Due le eliminazioni: hanno dovuto abbandonare per sempre il format Simone B. e Giulio.

L’esordio della Red Mystery Box

Durante la puntata di giovedì 2 gennaio di MasterChef, il grande protagonista è il colore rosso. In primis perché esordisce la Red Mystery Box. Si tratta di una prova decisamente molto temuta da tutti gli aspiranti chef. I giudici, che ancora faticano a trovare negli occhi dei concorrenti la giusta determinazione per affrontare la gara, costringono gli sfidanti a realizzare un piatto. Coloro che al termine della manche sono giudicati i peggiori devono affrontare un immediato Pressure Test. Al termine di esso, uno o più partecipanti rischia di dover immediatamente lasciare il gioco.

Il tutto avviene sotto l’occhio vigile di Sara e Pino. I due, infatti, continuano ad essere le cosiddette riserve, pronte a sostituire in qualsiasi momento i concorrenti ed entrare ufficialmente nella Masterclass.

MasterChef Italia 2 gennaio, la prova in esterna alle Terme di Boario

Durante MasterChef Italia di oggi, gli aspiranti chef rimasti in gara svolgono la seconda prova in esterna dell’edizione. Le telecamere di Sky Uno raggiungono le Terme di Boario, noto centro benessere posto in provincia di Brescia. Qui i protagonisti sono suddivisi in due squadre. A giudicarli ci sono delle coppie innamoratissime, che hanno scelto le Terme come location per festeggiare i rispettivi anniversari di matrimonio.

Gli chef che hanno cucinato nella brigata sconfitta devono ritrovare immediatamente la giusta concentrazione per affrontare nel migliore dei modi il secondo Pressure Test della serata. In esso, sono centrali i sapori esotici ed internazionali. Il concorrente meno meritevole, dopo la prova, è definitivamente eliminato dal programma.