Premio Tenco 2024, i premiati e gli ospiti: premio per Edoardo Bennato e Samuele Bersani

Giovedì 2 gennaio è in onda, su Rai 1, il Premio Tenco 2024. L a cerimonia, che si svolge nel Teatro Ariston di Sanremo, prende il via dalle 23:30.

Premio Tenco 2024, conduce Francesco Centorame

Il Premio Tenco, celebre rassegna che premia la canzone d’autore celebra, nel 2024, i 50 anni dalla nascita. La manifestazione, che si è svolta nell’arco di tre giorni lo scorso ottobre, è stata dedicata a Massimo Cotto, giornalista e scrittore, amico fraterno del Club Tenco nonché ex direttore artistico della kermesse.

Al timone dello show c’è Francesco Centorame. Quest’ultimo, durante la serata, dedica alcuni focus sulla storia dell’associazione culturale Club Tenco, ripercorrendo i momenti più significativi dalla sua nascita ad oggi. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

I premiati

Sono tanti i premi consegnati durante il Premio Tenco 2024. Il riconoscimento, assegnato a coloro che hanno apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale, è finito in primis ad Edoardo Bennato. Altro premiato è Samuele Bersani, fra i Big del prossimo Festival di Sanremo. L’organizzazione ha deciso di assegnare il prestigioso titolo anche a Mimmo Locasciulli e a Teresa Parodi. Sul palco, per ritirare il premio vinto nell’edizione del 2022, il fondatore del gruppo rock russo DDT Jurij Ševčuk. Quest’ultimo, due anni fa, non aveva potuto ritirare il riconoscimento a causa del conflitto in corso fra la Russia e l’Ucraina.

Per ciò che concerne le Targhe Tenco 2024, esse sono state assegnate sulla base dei voti espressi da una giuria formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori. Nella categoria Miglior album in assoluto vince il compianto Paolo Benvegnù con È inutile parlare d’amore. Per la Miglior canzone singola e il Miglior album da interprete vincono La mia terra di Diodato ed Hasta Siempre Mercedes di Simona Molinari.

Assamanù di Setak è il Miglior album in dialetto e Curami l’anima di Elisa Ridolfi è il Miglior album opera prima. Il Miglior album a progetto è Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano prodotto da Alberto Zeppieri. Il Premio Tenco all’operatore culturale va a Caterina Caselli. Infine, il Premio Yorum, assegnato agli artisti che, rischiando la vita, lottano per la libertà, è di Toomaj Salehi, rapper iraniano che ha scontato oltre un anno di carcere e che ha rischiato l’impiccagione.

Premio Tenco 2024, gli ospiti

La serata del Premio Tenco 2024 è arricchita da vari ospiti. Si esibiscono, fra gli altri, Simone Cristicchi con Amara, Wayne Scott e Michele Staino con Fabrizio Mocata e Gianni Coscia. Ci sono, poi, Tosca e Francesco Tricarico. Infine, è dato spazio ad Irene Buselli, artista emergente scelta tra i partecipanti de Il Tenco Ascolta, serie di eventi per promuovere i nuovi talenti della musica d’autore.