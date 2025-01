Domenica 5 gennaio, gli ospiti in tv: Alessio Boni da Fialdini

Domenica 5 gennaio, nel primo weekend del 2025, è attesa, in tv, la solita carrellata di ospiti. Da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera presenziano, fra gli altri, Alessio Boni e Marisa Laurito.



Domenica 5 gennaio ospiti in tv, chi c’è da Mara Venier

A Domenica In del 5 gennaio, al via alle 14:00 su Rai 1, la conduttrice Mara Venier effettua una lunga intervista ad Edwige Fenech. In seguito c’è Nek, nei prossimi giorni al timone con Bianca Guaccero di una nuova edizione di Dalla strada al palco. Il cantante Francesco Merola interviene con la moglie Marianna Mercurio, mentre è ricordato Pino Daniele con il giornalista Pietro Perone, autore del libro Pino Daniele: Napoli e l’anima della musica, dal Mascalzone latino a Gigiò.

Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, parla dell’opera letteraria Carlo Acutis, sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi, che contiene una nota di Papa Francesco. Infine, Paolo Fox legge l’oroscopo del 2025 insieme ad alcune coppie di volti celebri. Essi sono Francesco Pannofino con la moglie Emanuela, Rosanna Lambertucci con il marito Mario, Alan Friedman con la moglie Gabriella, Simone Di Pasquale con la compagna Maria e Rosanna Banfi con il marito Fabio.

I protagonisti di Francesca Fialdini

In seguito, su Rai 1 dalle ore 17:20 circa, prende il via Da noi a ruota libera. Il format, condotto da Francesca Fialdini, è arricchito, questa settimana, da Alessio Boni. L’attore, volto di varie produzioni di successo della TV di Stato, è fra i protagonisti della miniserie evento Leopardi – Il Poeta dell’infinito, in onda sulla rete ammiraglia Rai 1 il 7 e l’8 gennaio.

In studio l’attrice Marisa Laurito, da tempo direttrice artistica del teatro Trianon di Napoli. La padrona di casa effettua una lunga intervista a Raz Degan, new entry nel cast della fiction Un passo dal cielo, la cui nuova stagione, l’ottava, parte su Rai 1 giovedì 9 gennaio. Infine, c’è il sacerdote e volto televisivo Don Davide Banzato, da poco nelle librerie con l’autobiografia dal titolo Un pezzo di cielo solo per te.

Domenica 5 gennaio ospiti in tv, Timeline e Citofonare Rai 2

Per ciò che concerne le altre reti, domenica 5 gennaio, su Rai 2 dalle 10:15 prende il via il 2025 per Simona Ventura e Paola Perego, conduttrici di Citofonare Rai 2. Nello show ci sono Nadia Rinaldi e Manuela Villa, che parlano della loro carriera e della grande amicizia che le lega da tempo. Si ride con La Signora Coriandoli, personaggio animato dal comico Maurizio Ferrini. L’inviata Antonella Elia racconta la storia della Befana. Infine, Simons and the Stars presenta l’oroscopo, segno per segno, del nuovo anno.

Su Rai 3, alle 10:45, il giovane conduttore Marco Carrara è al timone di un nuovo appuntamento di Timeline. In esso c’è Giorgio Vanni, voce delle colonne sonore dei cartoni. Il cantante presenta Uno di noi, nuova raccolta con tutti i suoi brani più famosi. Ospite anche il cantautore Mauro Di Maggio, che esegue la sua ultima hit Avvelenato.