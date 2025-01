Domenica 5 gennaio, sport in tv: la Serie C, il basket e la pallavolo

Domenica 5 gennaio 2025 numerose reti tv trasmettono, in chiaro, vari eventi molto attesi di sport. Fra gli altri, gli appassionati possono seguire la nuova tappa della Coppa del Mondo di sci.

Domenica 5 gennaio sport in tv, lo Slalom Speciale su Rai Sport 1

Il primo appuntamento di sport di domenica 5 gennaio è in programmazione su Rai Sport. La rete tematica, visibile sul canale 58 del digitale terrestre, propone dalle 09:45 lo Slalom speciale femminile, valevole per la Coppa del Mondo di sci. L’appuntamento odierno si svolge in Slovenia, presso l’impianto posto nella località alpina Kranjska Gora.

Il basket e la Serie C di calcio

La giornata di sport in tv, domenica 5 gennaio, procede il pomeriggio. Rimanendo su Rai Sport, a partire dalle ore 15:00 è possibile assistere al match di Serie C di calcio fra la Torres e Pescara. L’incontro, valevole per la 21° giornata, è molto importante: i padroni di casa, nella classifica del Girone B, sono quarti a 36 punti, dietro agli ospiti che invece sono terzi con 41 punti.

Grande spazio, in televisione, lo ha il basket. Su Rai Sport, in primis, dalle 17:50 inizia il collegamento con la partita fra la Cividale e il Pesaro. Il faccia a faccia è inserito nel calendario dell’ultimo turno del girone di andata di Serie A2. La squadra che gioca in casa deve vincere, in quanto è in corsa per ottenere il quarto ed ultimo posto alla Final Four di Coppa Italia.

Per quanto riguarda la Serie A di pallacanestro, il punto di riferimento, in chiaro, è DMax. La rete appartenente al gruppo Discovery, infatti, manda in onda, alle 18:15, la partita fra Venezia e la terza classificata Trapani.

Domenica 5 gennaio sport in tv, la pallavolo e gli studi di approfondimenti di calcio

La Rai, domenica 5 gennaio, propone un focus anche sulla pallavolo. Alle 15:20 su Rai 2 è possibile seguire il confronto fra Civitanova e Verona. La sfida è valevole per la Superlega maschile. Su Rai Sport, invece, alle 20:20 è in programma l’incontro di Serie A1 femminile fra Novara e Milano.

Infine, sono confermati gli oramai tradizionali spazi dedicati all’approfondimento delle partite di Serie A maschile di calcio. A tal proposito, su Rai 2, dalle 22:45, Simona Rolandi ed Alberto Rimedio guidano La Domenica Sportiva…Al 90°. Segue, dalle 00:30 alle 01:15 circa, il programma L’Altra DS, condotto da Fabrizio Tumbarello.

Su Canale 5, invece, il compito di analizzare tutto ciò che è avvenuto nei campi è affidato a Pressing. Lo show, condotto da Monica Bertini e Massimo Callegari, inizia alle 23:50.