Fame D’Amore, il 5 gennaio al via la sesta edizione: la storia di Sara e Greta

Domenica 5 gennaio, in seconda serata su Rai 3, esordisce la sesta edizione di Fame D’Amore. Il programma prende il via subito dopo la fine di Report.

Fame D’Amore sesta edizione, al timone Francesca Fialdini

Al timone di Fame D’Amore torna Francesca Fialdini. La conduttrice, già padrona di casa del rotocalco Da noi a ruota libera su Rai 1, è la presentatrice del format sin dal suo debutto, avvenuto nel 2020. Ideato da Mariano Cirino ed Andrea Casadio, quest’ultimo è il regista degli appuntamenti. Inoltre, i due sono anche autori, in compagnia di Vincenzo Gioitta. Le società che realizzano il format sono Ballandi e Rai Produzioni. Oltre che in televisione, è possibile seguire le puntate in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Come funziona il programma

Al centro di Fame D’Amore ci sono, come sempre, le storie dei giovani che affrontano disturbi psicologici. In particolare, è proposto un focus sui cosiddetti Dca, ovvero i Disturbi del comportamento alimentare. In tale categoria rientrano, fra gli altri, l’anoressia, la bulimia, l’autolesionismo, l’ansia, la depressione e le difficoltà relazionali.

I protagonisti sono intervistati e, di fronte alla telecamere, forniscono la testimonianza diretta. Insieme a loro parlano i professionisti che li affiancano: psicologi, educatori, psichiatri e nutrizionisti. Con Fame D’Amore, la conduttrice mostra i giovani in primis all’interno delle loro case. In seguito, le telecamere li seguono durante i momenti cruciali delle cure. Infine, è condivisa la gioia del ritorno a casa, guariti e pronti a ricostruire la loro vita.

Fame D’Amore sesta edizione, i protagonisti della prima puntata

Durante la prima puntata della sesta edizione di Fame D’Amore, in onda il 5 gennaio, è analizzata la storia di Sara. Ha 20 anni, è di Trieste e sin da bambina ha la passione per la musica. In particolare, è una promessa del violino, al punto da avere già una carriera di tutto rispetto, culminata con il prestigioso incarico di primo violino dell’Orchestra Sinfonica della Scala. Da qualche mese, però, è in lotta contro una grave forma di anoressia, per la quale è ricoverata a Piancavallo.

In seguito, l’appuntamento odierno propone un focus su Gaia. Ha 25 anni ed è un’abile pasticcera, che collabora con importanti ristoranti stellati. Nel tempo ha sviluppato disturbi alimentari. In primis una forma di anoressia nervosa purging, che ha lasciato spazio alla bulimia. Da un po’ di tempo è tornata l’anoressia nervosa, con frequenti crisi di vomito. Anche lei è ricoverata a Piancavallo, ma spera di tornare il prima possibile a lavoro.