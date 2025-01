Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia 2025, De Martino con Gianni Morandi, Nek e Lino Guanciale

Nel 2025, il secondo anno consecutivo, la Lotteria Italia è abbinata ad Affari Tuoi, che per l’occasione è in onda con una puntata speciale. Il celebre game show è visibile, rigorosamente in diretta, lunedì 6 gennaio su Rai 1, a partire dalle ore 20:35 circa, prendendo il via subito dopo la fine del TG1.

Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia 2025, l’unione va avanti per la sesta volta

Quello fra la Lotteria Italia ed Affari Tuoi è un rapporto che va avanti oramai da tempo. D’altronde, la prima volta che l’estrazione è stata abbinata al game show è nel lontano 2004, quando il format televisivo era guidato da Paolo Bonolis. Lo stesso scenario si è ripetuto nel 2009 ed all’epoca il padrone di casa era Max Giusti. Dopo alcuni anni di assenza, il gioco dei pacchi con Flavio Insinna conduttore ha raccolto le speranze degli italiani per due anni di fila, nel 2015 e nel 2016. Pochi mesi più tardi, il game è stato cancellato dai palinsesti Rai.

Lo scorso anno, dopo essere stato riportato al successo da Amadeus, lo show Affari Tuoi è tornato ad essere abbinato alla Lotteria Italia. La puntata, dodici mesi fa, ha ottenuto ottimi ascolti, avendo intrattenuto 5,5 milioni di telespettatori, per una share del 31,4%.

Non cambia il meccanismo di funzionamento

Non cambia il meccanismo di funzionamento dello show. Durante lo Speciale Lotteria Italia 2025, infatti, Stefano De Martino guida, nella prima parte, una partita classica. Uno dei rappresentati delle venti regioni italiani è estratto a sorte e svolge l’incontro. Sono confermate tutte le dinamiche classiche del gioco, dalle telefonate del dottore fino alla possibilità di andare alla regione fortunata qualora l’esito della partita fosse nefasto.

Al termine dell’incontro, il padrone di casa accoglie una serie di ospiti vip in studio. Essi si cimentano in una prova di cultura generale, durante la quale devono dimostrare di conoscere a fondo le regioni italiane. Sulla base delle risposte è stilata una classifica, che definisce il valore dei cinque biglietti vincenti di prima categoria.

Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia 2025, chi sono gli ospiti

Numerosi gli ospiti vip presenti nello Speciale Lotteria Italia 2025 di Affari Tuoi. In primis, De Martino accoglie Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia, con i quali condivide l’esperienza a Stasera tutto è possibile. In seguito, è presente il cantautore Gianni Morandi e Nek con Bianca Guaccero, prossimi conduttori di Dalla strada al palco. C’è Mara Maionchi e Simons and the Stars, che annuncia l’oroscopo, segno per segno, del nuovo anno. Dall’ultima edizione di Ballando con le stelle arriva Federica Nargi. Infine, ci sono gli attori Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, Giusy Buscemi, Lino Guanciale, Cristiano Caccamo e Pilar Fogliati.