La Promessa, le trame dal 6 al 12 gennaio

Da lunedì 6 a domenica 12 gennaio sono in onda, su Rete 4, nuove puntate de La Promessa. I sette appuntamenti inediti della soap sono trasmessi, tutti i giorni, dalle ore 19:35 circa.

La Promessa 6 12 gennaio, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 6 gennaio, Pelayo decide di raccontare a Catalina tutta la verità. Afferma, allora, che il capitano sta provando in tutti i modi ad estorcergli denaro. La donna, non appena lo viene a sapere, diventa una furia e richiede un confronto con lo zio.

Il martedì, Manuel decide di prendere in mano la sua vita, opponendosi fermamente alle pretese dei genitori. Al tempo stesso, non mancano le tensioni fra il protagonista e Jana. A sua volta, Lope decide di cambiare il proprio comportamento con Vera, attirando l’interesse di Salvador.

La Promessa 6 12 gennaio, la trama

Durante la puntata di mercoledì, l’arrivo di Blanca Palomar, vecchia conoscenza dei protagonisti, porta nella tenuta un po’ di felicità. Manuel, allora, decide di approfittare della donna per sfogarsi circa i sentimenti che prova verso Jana e dopo la notizia della morte di Jimena.

La settimana de La Promessa procede giovedì. Maria è richiesta come cameriera personale dalla duchessa di Abrontes. Fatto, questo, che scontenta Salvador. In contemporanea, la nuova visita di Blanca sembra rallegrare Jana.

Durante l’episodio del venerdì, Vera è spaventata dalla possibile reazione del padre e sceglie di chiudere la storia con Lope. Jana è inquieta dopo una conversazione con Abel.

Cosa succede il sabato e la domenica

Ne La Promessa di sabato, Cruz concede a Pia due giorni per trovare il modo di portare fuori suo figlio dalla tenuta. Il bambino, intanto, ha dei problemi di salute che non accennano a migliorare, nonostante le attente cure di Jana. Infine, la domenica, Pia scopre che è stata Petra ad informare Cruz della presenza, nella tenuta, del figlio.

La Promessa 6 12 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.