Grande Fratello, sospeso il televoto: in arrivo provvedimenti

Tanto tuonò, che piovve. Da settimane la tensione nella Casa del Grande Fratello era alle stelle e poche ore fa la produzione ha annunciato l’arrivo degli inevitabili provvedimenti disciplinari.

Grande Fratello provvedimenti disciplinari, il comunicato dello show

I provvedimenti disciplinari sono stati preannunciati dalle pagine social del Grande Fratello. La produzione, infatti, ha comunicato agli spettatori la scelta di sospendere il televoto in corso. Un fatto, questo, che da sempre lascia presagire gravi punizioni per i concorrenti del reality.

Su tutti i profili social del Grande Fratello è apparso un comunicato. Esso, dal contenuto molto esplicito, afferma: “Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati“.

Helena Prestes verso l’espulsione

Inutile dire che la principale indiziata per ricevere il provvedimento disciplinare, al Grande Fratello, è Helena Prestes. La modella italo-brasiliana, negli scorsi giorni, è stata la protagonista, insieme a Jessica Morlacchi, di una furente litigata. Dopo aver ricevuto varie provocazioni, Prestes ha tentato di lanciare dell’acqua contro Morlacchi. Fermata da alcuni colleghi, Helena ha ben pensato di lanciare, nella direzione di Jessica, un bollitore. Il tutto condito da insulti irripetibili. Un fatto decisamente molto grave, che con ogni probabilità sarà punito con la squalifica.

Non è da escludere, inoltre, che possa essere oggetto di un provvedimento disciplinare, seppur meno pesante, la stessa Morlacchi, che ha dato vita a lunghe e pesanti provocazioni. Infine, non può dormire sogni tranquilli nemmeno Ilaria Galassi. Dopo l’ultima puntata in diretta, infatti, ha avuto un duro scontro con Prestes. Non è chiaro, però, se ci sia stato o meno un contatto fisico. Le telecamere del programma hanno preferito censurare l’accaduto.

Grande Fratello provvedimenti disciplinari, l’opportunismo della diretta

In attesa di comprendere ciò che effettivamente succederà, lascia perplessi il tempismo con cui il Grande Fratello ha gestito la vicenda. Il “lancio del bollitore” è accaduto nella notte fra il 3 e il 4 gennaio. L’annuncio della sospensione del televoto è giunto solo nella serata di ieri, 6 gennaio, ad oltre 48 ore di distanza dai fatti.

La volontà di sfruttare il caso nella diretta, in onda l’8 gennaio su Canale 5, è comprensibile. Tuttavia, è poco coerente con il passato, quando alcuni provvedimenti disciplinari sono divenuti effettivi immediatamente. Basti pensare al caso Alda D’Eusanio, cancellata di punto in bianco dal programma e squalificata senza attendere la puntata, facendole lasciare lo show tramite il confessionale.