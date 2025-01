Leopardi Il poeta dell’infinito prima puntata: trama, cast e curiosità

Martedì 7 gennaio, su Rai 1, è in onda la prima puntata di Leopardi Il poeta dell’infinito. La fiction, dedicata alla vita del grande poeta originario di Recanati, è visibile dalle 21:25 circa, prendendo il via al termine di Affari Tuoi.

Leopardi Il poeta dell’infinito prima puntata, regista e dove è girata

Sono due le puntate che compongono Leopardi Il poeta dell’Infinito. Ognuna di esse ha una durata di circa 100 minuti. Rai 1 le propone in due giornate consecutive, il 7 e l’8 gennaio. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese, fra cui Recanati, dove è nato il poeta, Torino, Roma, Napoli e Bologna.

La regia è di Sergio Rubini, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Carla Cavalluzzi e ad Angelo Pasquini. Le società che hanno lavorato alla realizzazione di Leopardi Il poeta dell’Infinito sono Rai Fiction, IBC Movie, Rai Com e Oplon Film. Esse hanno avuto il sostegno di Apulia Film Commission e di Marche Film Commission.

Leopardi Il poeta dell’infinito prima puntata, la trama

La narrazione della prima puntata della fiction parte nel 1837. A Napoli, Giacomo Leopardi è appena defunto e l’amico di sempre Antonio Ranieri prova a convincere il parroco a dargli degna sepoltura. Parlando con il sacerdote, Ranieri ripercorre la vita del poeta.

Nato a Recanati nel 1798, sin da subito ha la passione per la cultura. Seguito da un precettore, nel 1809 sogna di vedere il mondo, ma il padre Monaldo, che gli impartisce un’educazione rigida, vieta al figlio di uscire di casa. Giacomo sfoga la frustrazione leggendo e scrivendo, componendo opere come All’Italia e L’infinito.

Spoiler finale

L’intervento dello zio Carlo Antici cambia per sempre la vita del protagonista, che grazie al parente lascia casa e si sposta a Roma. Da qui, ricercando l’amore e la libertà, raggiunge Milano e poi Firenze. In tale periodo, Leopardi incontra Antonio Ranieri, con cui stringe subito amicizia, e Fanny Targioni Tozzetti, di cui si innamora perdutamente. Ranieri, allora, promette di aiutare il protagonista a conquistarla.

Leopardi Il poeta dell’infinito prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella miniserie, la cui prima puntata è in onda, il 7 gennaio, in prima serata su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.