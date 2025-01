Chissà chi è, il 9 gennaio Amadeus ci riprova in prima serata: gli ospiti e le novità

Dopo il flop ottenuto nell’access prime time, Amadeus prova a rilanciare, con quattro puntate speciali in onda a partire dal 9 gennaio, il game show Chissà chi è. Il gioco è proposto, rigorosamente su NOVE, in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

Chissà chi è 9 gennaio, come funziona il programma

Non cambia il meccanismo di funzionamento dello show. Chissà chi è, come sempre, si basa sull’individuazione delle varie identità. Ad affrontare il gioco c’è una coppia, composta da due celebrità. Esse tentano di portare a casa il montepremi finale, che ammonta a 200 mila euro. Tutte le somme di denaro vinte sono devolute in beneficenza alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

Negli appuntamenti partecipano vari ospiti, sia come identità misteriose che come jolly, che salgono sul palco per dare vita a momenti di spettacolo e divertimento. I concorrenti devono sfoggiare le proprie capacità per associare tutte e otto le identità ai relativi mestieri, per provare ad arrivare al gioco finale con il jackpot più alto possibile.

Chissà chi è 9 gennaio, gli ospiti e i giocatori del primo appuntamento

La società che realizza Chissà chi è, anche nella versione prime time, è la Endemol Shine Italia. Per il momento, salvo improvvise modifiche di programmazione, NOVE propone quattro appuntamenti speciali dello show, in onda per altrettante settimane nella prima serata del giovedì. Le puntate, inoltre, sono fruibili in streaming ed on demand tramite il sito Discovery+.

Come riporta l’agenzia AdnKronos, durante la puntata del 9 gennaio affronta il gioco la showgirl Carmen Di Pietro, reduce dalla ventata di popolarità ottenuta a Tale e quale show. Al suo fianco c’è Giovanna Civitillo, volto televisivo nonché moglie di Amadeus. Fra gli ospiti vip ci sono i PanPers, duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino. Attesi Dado ed Omar Fantini. Da La Corrida arriva Massimo Boasi, che ha fatto ridere tutti con l’imitazione di Mahmood in Tuta Gold. Infine, presente il mago comico Raffaello Corti.

I pessimi ascolti nell’access prime time

La speranza di Amadeus è quella di riuscire ad ottenere, in prima serata, degli ascolti migliori rispetto a quelli che Chissà chi è ha avuto in access. Presentata come novità autunnale, la trasmissione ha faticato a raggiungere il 3% di share, venendo costantemente superato da altre reti del gruppo, su tutte Real Time. Per tale motivo, Discovery ed Amadeus hanno deciso di chiudere l’edizione, probabilmente per salvaguardare lo show. Esso, ora, è riproposto in prima serata, arricchito da ospiti e celebrità, nella speranza che possano alimentare l’interesse intorno al format.