MasterChef Italia, la puntata del 9 gennaio: ospiti Davide Oldani ed Andrea Berton

Giovedì 9 gennaio, su Sky Uno, è in onda un nuovo appuntamento di MasterChef Italia. Il cooking show, produzione originale di Sky realizzato da Endemol Shine Italia, è visibile dalle ore 21:25 circa.

MasterChef Italia 9 gennaio, omaggio a Gualtiero Marchesi

Al centro di MasterChef Italia c’è la gara fra gli aspiranti cuochi del nostro paese, che realizzano alcune prove e devono provare a convincere i tre giudici. In tale ruolo ci sono Antonino Canavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, veterano del format al quale partecipa sin dalla prima edizione. La trasmissione è fruibile anche in diretta streaming tramite Now TV e l’applicazione Sky Go. Inoltre, la puntata odierna è sempre visibile on demand.

La gara, dopo le prove della scorsa settimana, è sempre più viva. Sette giorni fa, infatti, ci sono state tre eliminazioni. Hanno dovuto abbandonare per sempre la gara Gaetano, Ilaria e Laura. Durante la puntata di oggi, giovedì 9 gennaio, è in programma un lungo omaggio a Gualtiero Marchesi. Lo chef, scomparso nel 2017, è stato tra i più noti ed apprezzati di sempre, vero e proprio rappresentante del Made in Italy conosciuto in tutto il mondo.

Il promo Skill Test dell’anno

Durante MasterChef Italia di oggi, giovedì 9 gennaio, si svolge il primo Skill Test dell’edizione. In tale manche, i protagonisti devono cimentarsi in alcune delle principali creazioni di Marchesi. In seguito, i tre giudici sottopongono ai concorrenti una Golden Mystery Box. Una manche, questa, che premia gli aspiranti chef giudicati migliori, che ottengono l’immunità durante nell’Invention Test e che vincono la Golden Pin.

A seguire c’è proprio l’Invention Test, che si basa sulla reazione di Maillard, descritta per la prima volta dal chimico e medico francese Louis Camille Maillard nel 1912. Si tratta di un fenomeno che si verifica quando una proteina e uno zucchero, ad alte temperature, si penetrano a vicenda, trasformandosi in un composto scuro. A rendere il tutto ancora più complesso ci sono le interrogazioni di Bruno Barbieri, che prova a valutare le cultura culinaria degli allievi.

MasterChef Italia 9 gennaio, Andrea Berton e Davide Oldani

Nel corso di MasterChef Italia di oggi, giovedì 9 gennaio, partecipano due ospiti, che in carriera sono entrati più volte in contatto con Gualtiero Marchesi. Il primo è Andrea Berton, chef stellato da sempre impegnato nella valorizzazione degli ingredienti meno usati e conosciuti. Il secondo è Davide Oldani, due volte Stella Michelin che in carriera ha lavorato con grandi chef del calibro di Alain Ducasse e Pierre Hermé.