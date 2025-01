Ora o mai più 2025, la prima puntata in diretta: le esibizioni

Sabato 11 gennaio, dalle 21:30 su Rai 1, è in onda la prima puntata di Ora o mai più 2025. Il programma, guidato da Marco Liorni, ha come protagonisti otto cantanti che, dopo un iniziale successo, hanno perso la popolarità, almeno dal punto di vista televisivo. Essi sono Valerio Scanu, Pago, Carlotta, Anonimo Italiano, Matteo Amantia, Antonella Bucci, Pierdavide Carone e Loredana Errore.

Ognuno di loro è associato ad un giudice, le cui valutazioni, mischiate al giudizio del pubblico a casa, formano la classifica finale. I giurati sono Marco Masini, Donatella Rettore, Patty Pravo, Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Raf, Rita Pavone e Riccardo Fogli.

Ora o mai più 2025 prima puntata, si parte

Inizia Ora o mai più del 2025. Ingresso in studio, in pieno stile X Factor, per i giudici. Si parte con Valerio Scanu. I protagonisti, prima di salire sul palco, raccontano la loro storia. Scanu afferma: “Prima di passare al dimenticatoio ho iniziato un percorso autonomo, che non mi ha portato al successo radiofonico ma sono comunque soddisfatto. Mi sono dovuto autoprodurre, dunque ho dovuto accettare di concorrere in dei reality, dove mi hanno dato un sacco di soldi“. Nello show è affiancato da Rita Pavone. Insieme eseguono Per tutte le volte che, hit con la quale il cantante ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010. Un duetto molto brutto.

Tocca a Matteo Amantia, cantante dei Sugarfree. L’artista svela: “Cleptomania mi ha cambiato la vita, nessuno si attendeva un successo del genere. Poi ho cominciato a sentirmi stretto, avevamo divergenze con la casa discografica e a livello artistico ho sentito l’esigenza di prendermi una pausa, durata cinque anni. Tenere i piedi per terra è difficile, quando da un giorno all’altro si sale sulla cresta dell’onda“. Il suo tutor è Alex Britti.

Si va avanti con Pago, che racconta: “Non mi è mai interessato più di tanto il successo, ma quando ti rendi conto che non ti chiama più nessuno ci rimani male. Molti mi chiedono perché ho fatto Temptation Island, la verità è che non avevo più un euro“. Canto Parlo di te con la sua giudice Patty Pravo.

Pierdavide Carone con Di notte

Il ritmo, in questa prima parte del debutto di Ora o mai più 2025, è alto. Arriva Pierdavide Carone: “Nel 2012 ho partecipato a Sanremo con Lucio Dalla, che è tornato in gara dopo 40 anni pur di farmi partecipare alla gara. Lui è morto dodici giorni dopo e da lì ho perso di vista ciò che avrei dovuto fare, commettendo varie scelte sbagliate“. Canta la bella Di notte con Gigliola Cinquetti, la sua tutor.

Tocca a Carlotta: “Frena è la canzone che mi ha cambiato la vita, ancora adesso la canto con un piacere estremo. Il problema è l’approccio che ho avuto con la fama, che mi ha cambiato il mondo. Il successo ha spaventato me e il mio team, ci siamo tutti concentrati sui bisogni del mercato. Alla fine ho deciso di abbandonare e scendere dalla giostra“. Insieme alla giudice Donatella Rettore fa ballare tutti proprio con Frena.

La prima puntata di Ora o mai più 2025 è arricchita da Loredana Errore: “Nel 2013 ho avuto un grave incidente, in seguito al quale sono rimasta paralizzata al 95% del corpo. Ho vissuto per anni in una prigione, c’è stata depressione ma ora, grazie ai medici e alla musica, sono di nuovo qui“. Canta Ragazza occhi cielo con Marco Masini, suo braccio destro nello show. Spazio ad Antonella Bucci: “Il mio Sanremo mi ha disorientato, quando si spegne la telecamera c’è il vuoto“. Negli ultimi anni ha lavorato all’estero. Duetta con il giudice Raf su Amarti è l’immenso per me.

Ora o mai più 2025 prima puntata, Anonimo Italiano

La prima puntata di Ora o mai più procede con Anonimo Italiano, che per esclusione è affiancato da Riccardo Fogli, con il quale esegue Anche questa è vita.

Si parte, ora, con la gara vera e propria. Ora, i concorrenti duettano con i tutor su alcune delle loro più belle hit. Patty Pravo e Pago cantano Pensiero stupendo. Ricevono dai giudici 53 punti, con il 6 di Rettore e il 9 di Rita Pavone. Segue proprio quest’ultima, affiancata da Valerio Scanu.