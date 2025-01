SWAT Il giorno del giudizio e Seduzioni pericolose su Rai 2: trama, cast e curiosità

Sabato 11 gennaio, su Rai 2, sono in onda gli episodi Il giorno del giudizio e Seduzioni pericolose di SWAT. La settima stagione della serie tv riprende la propria programmazione dopo lo stop a causa delle festività natalizie. Gli appuntamenti sono visibili in prima serata, dalle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine dello spazio di approfondimento TG2 Post.

SWAT Il giorno del giudizio, regista e dove è girata

Ideata da Aaron Rahsaan Thomas e da Shawn Ryan, le società che hanno curato la realizzazione del titolo sono Original Film, Perfect Storm Entertainment, CBS Television Studios e Sony Pictures Television.

La regia dei nuovi episodi è di BillyGierhart,MajaVrvilo,CherieDvorak,JannTurner,Hanelle Culpepper, Michael D. Olmos e Oz Scott. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura, invece, sono Kent Rotherham, Sarah Alderson, Alan Morgan, Ryan Keleher, Matthew T. Brown, John Amato, Mellori Velasquez e Charlie Haddaway.

Le riprese si sono svolte negli USA. Sono tredici gli appuntamenti che compongono il nuovo capitolo. Rai 2, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nel prime time del sabato.

SWAT Il giorno del giudizio, la trama

Durante Il giorno del giudizio di SWAT, gli agenti sono chiamati nei pressi di un ristorante. Una cameriera, mentre è in servizio nel locale, è prelevata con la forza da alcune persone. Esse, in seguito, si sono rinchiuse all’interno della casa della vittima. I protagonisti decidono di raggiungere l’abitazione, con l’obiettivo di liberare la donna. Una volta giunti sul posto, però, scoprono che i rapitori hanno con sé altri ostaggi.

Seduzioni pericolose, la trama

La serata con SWAT procede, sempre su Rai 2, con l’episodio Seduzioni pericolose. In esso, i poliziotti devono aiutare una vecchia conoscenza dell’FBI. Questa persona è impegnata ad incastrare una banda di criminali formata da sole donne. Esse individuano degli uomini ricchi, che dopo essere stati avvicinati con l’inganno vengono drogati e poi derubati.

SWAT Il giorno del giudizio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della settima stagione di SWAT, la cui programmazione tv italiana riprende dopo la pausa per le festività con due nuovi appuntamenti in onda dalle ore 21:20 circa su Rai 2 e fruibili in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.